Восстановление судоходства на Припяти раскроет транзитный потенциал Украины - глава АМПУ

Восстановление судоходства на Припяти позволит раскрыть транзитный потенциал Украины за счет развития речного транспортного коридора от Балтийского до Черного моря.

Такое мнение выразил руководитель Администрации морских портов Украины (АМПУ) Райвис Вецкаганс в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"По инициативе Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь, а также при поддержке Европейского банка реконструкции и развития компания Royal Haskoning DHV в мае текущего года завершила обследование на территории Беларуси судоходных гидротехнических сооружений водного пути Е-40, связывающего Балтийское и Черное моря через Вислу, Западный Буг, Припять и Днепр. В ближайшее время рабочая группа с участием специалистов АМПУ, филиала "Дноуглубительный флот" АМПУ и Госгидрографии проведет аналогичную работу на украинском участке рек Припять и Днепр", - сказал он.

Руководитель АМПУ уточнил, что дноуглубительные работы на Припяти подразумевают разработку грунта на нескольких перекатах, образовавшихся в результате наносов донных грунтов из Беларуси. Он добавил, что перекаты или наносы не содержат в себе радиоактивных веществ, но все равно работы будут сопровождаться постоянным мониторингом.

"Техническое задание на закупку услуг по ремчерпанию на Припяти имеет свои особенности. Прежде всего, это касается соблюдения всех требований и процедур, установленных Администрацией зоны отчуждения. Таким образом, до начала работ будут проведены предварительные исследования уровня радиологического загрязнения. Затем, после получения согласования от Администрации зоны отчуждения, работы будут вестись под их постоянным мониторингом", - отметил Вецкаганс.

Как сообщалось, Беларусь в течение ряда лет рассматривает возможность создания нового транспортного коридора для перевозок грузов из республики водным путем по реке Днепр в порты Черного, Средиземного и Каспийского морей.

Строительство порта и идея восстановления полноценного судоходства по реке Днепр была поддержана президентами Беларуси и Украины в апреле 2017 года. Эти планы были подтверждены и на I Форуме Беларуси и Украины в Гомеле.

Украинская сторона подтверждает техническую возможность прохождения судов класса "река-море" от Киевской ГЭС до деревни Нижние Жары (Гомельская обл.). При этом необходимо провести работы по дноуглублению протяженностью 103 км.

Белорусская сторона подготовила три строительных проекта в Брагинском районе. В том числе предусмотрено строительство в Нижних Жарах глубоководного порта площадью 41 га, речного порта с инженерной и транспортной инфраструктурой площадью 68,1 га, мультимодального хаба и пристани для яхт-клуба с базой отдыха площадью 249,65 га.



Полный текст интервью будет опубликован на сайте агентства "Интерфакс-Украина"