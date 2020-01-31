Набсовет АМПУ удовлетворил заявление об увольнении и.о. главы АМПУ Вецкаганса
Наблюдательный совет ГП "Администрация морских портов Украины" (АМПУ) 30 января 2020 года удовлетворил заявление и.о. главы предприятия Райвиса Вецкаганса по освобождению его от исполнения обязанностей председателя, говорится в сообщении АМПУ.
Райвис Вецкаганс возглавлял АМПУ с января 2017 года.
Как сообщалось, ранее Кабинет министров Украины назначил временно исполняющим обязанности председателя Администрации морских портов Украины начальника филиала АМПУ "Дельта-лоцман" Александра Голодницкого.
23 января 2020 наблюдательный совет АМПУ объявил открытый отбор на должность главы компании. Прием документов для участия в конкурсе - до 7 февраля 2020 года.