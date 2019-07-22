Экономика

10:27 22.07.2019

Суд в Лондоне начинает рассмотрение апелляции ПриватБанка в споре с экс-владельцами – источник

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Суд в Лондоне начинает рассмотрение апелляции ПриватБанка в споре с экс-владельцами – источник

Апелляционный суд Англии и Уэльса начинает в понедельник рассмотрение апелляционной жалобы ПриватБанка на решение первой инстанции о несоответствии юрисдикции иска финучреждения к экс-собственникам, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник, знакомый с ходом дела.

"Слушания будут длиться около пяти дней", – сказал он.

Собеседник агентства отметил, что основным предметом рассмотрения будет обоснованность отказа первой инстанции в рассмотрении спора в британской юрисдикции и соответствующих обеспечительных мер.

Источник уточнил, что решение апелляционного суда ожидается в сентябре-начале октября, хотя существует вероятность, что оно будет оглашено и в конце слушаний.

Как сообщалось, ПриватБанк в декабре 2017 года подал иск в Высокий суд Лондона против экс-собственников Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, а также компаний Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd. (все – Великобритания), Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. и ZAO Ukrtransitservice Ltd. (все Британские Виргинские о-ва), которые предположительно им принадлежат, или находятся под их контролем.

Высокий суд Лондона 4 декабря 2018 года признал несоответствующим его юрисдикции иск ПриватБанка, посчитав, что она был подан против британских компаний Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd. (именуемые в производстве как английские ответчики) с тем, чтобы привлечь в производство Коломойского и Боголюбова. Судья аргументировал заключение тем, что банк не предоставил никакого прямого объяснения, почему он подал иск против указанных компаний в декабре 2017 года, и ни один из его аргументов, который был представлен позже, не является убедительным. В том числе некоторые приводимые банком основания не могли быть представлены в декабре 2017 года, поскольку банк о них не знал.

При этом судья признал наличие у банка обоснованных исковых требований против Коломойского и Боголюбова как минимум на несколько миллионов долларов. В то же время он добавил, что банк не вправе подбирать приемлемую для себя судебную инстанцию, в свою очередь, его экс-владельцы вправе защищать свои интересы в Швейцарии, по месту постоянного жительства.

Компания Fieldfisher, представляющая интересы Коломойского, указывала, что суд первой инстанции обязал украинский госбанк оплатить все судебные расходы ответчиков и отменил всемирный арест активов (WFO) на сумму более $2,5 млрд. В том числе суд обязал ПриватБанк в течение 28 дней оплатить промежуточные расходы ответчиков на GBP7,5 млн, из которых Игорю Коломойскому – GBP4 млн.

ПриватБанк 21 декабря 2018 года обжаловал решение первой инстанции в Апелляционном суде Англии и Уэльса. До рассмотрения апелляции WFO остается в силе.

Теги: #суд #слушания #приватбанк
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