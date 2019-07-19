Экономика

13:02 19.07.2019

Оливер Ципсе станет новым главой BMW

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Оливер Ципсе станет новым главой BMW

Производственный директор германского автомобилестроительного концерта BMW Оливер Ципсе назначен новым главным исполняющим директором компании, говорится в пресс-релизе.

Он приступит к исполнению обязанностей с 16 августа, сменив на посту Харальда Крюгера, возглавляющего BMW с 2015 года. Ранее Крюгер объявил, что не станет выдвигать свою кандидатуру на новый четырехлетний срок на посту CEO.

Ципсе пришел в BMW стажером в 1991 году, проработал инженером до 1994 года, а затем занимал различные руководящие должности в Германии и других странах - в частности, управлял заводом по производству автомобилей марки Mini в Великобритании. Входит в совет директоров BMW с 2015 года.

Акции BMW растут в цене на 0,9% в ходе торгов в пятницу.

Теги: #автопром #назначения #bmw
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