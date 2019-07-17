Экономика

16:15 17.07.2019

ЧАЭС возобновила работу завода по переработке жидких РАО

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ЧАЭС возобновила работу завода по переработке жидких РАО

ГСП "Чернобыльская АЭС" 8 июля возобновило промышленную эксплуатацию завода по переработке жидких радиоактивных отходов (РАО), сообщается на сайте предприятия.

Комплексные активные испытания на объекте были проведены еще в 2014 году, однако ЧАЭС ожидала получения сертификата от Государственной строительно-архитектурной инспекции. В связи с введением новых строительных норм выполнены дополнительные работы, в частности, по реконструкции системы противопожарной и молниезащиты, а также по внешнему утеплению здания.

Дополнительно на заводе установлены автономные электрокотлы и парогенератор, что позволяет проводить упаривание РАО для уменьшения их количества.

Сертификат был получен в марте 2018 года, и ЧАЭС занялась поиском цемента необходимой марки, который должен был пройти предварительные испытания для выполнения технологического процесса.

В ЧАЭС отмечают, что за неделю работы на заводе подготовлено 34 упаковки готового продукта, тогда как до возобновления его эксплуатации было изготовлено всего 63. В течение первого полугодия промышленной эксплуатации завода планируется освоение проектной мощности в объеме до 10 упаковок с РАО в сутки.

Проектная мощность завода по переработке жидких РАО - не менее 2,5 тыс. куб. м необработанных отходов в год.

Теги: #чаэс #рао #завод
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