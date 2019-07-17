Экономика

10:53 17.07.2019

Фонд гарантирования вкладов с 18 июля возглавит ранее занимавшая должность заместителя Рекрут

1 мин читать
Фонд гарантирования вкладов с 18 июля возглавит ранее занимавшая должность заместителя Рекрут

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) с 18 июля возглавит Светлана Рекрут вместо Константина Ворушилина.

Как сообщается на сайте ФГВФЛ, соответствующее решение принял административный совет Фонда.

"16 июля административный совет Фонда гарантирования вкладов физических лиц в связи с приближением к концу пятилетнего срока, определенного законом Украины "О системе гарантирования вкладов физических лиц" удовлетворил заявление об увольнении по собственному желанию с 18 июля директора - распорядителя ФГВФЛ Ворушилина Константина Николаевича. Также своим решением административный совет с 18 июля назначила директором-распорядителем ФГВФЛ Рекрут Светлану Валерьевну", - указано в сообщении.

Ранее Рекрут занимала должность замглавы ФГВФЛ.

Теги: #фгвфл #кадры #рекрут
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:30 16.07.2019
Соучредитель monobank Дубилет назначен советником врио главы СБУ

Соучредитель monobank Дубилет назначен советником врио главы СБУ

14:22 15.07.2019
Новый член Нацсовета по телерадиовещанию Зиневич утверждает, что не является "человеком Коломойского"

Новый член Нацсовета по телерадиовещанию Зиневич утверждает, что не является "человеком Коломойского"

17:01 13.07.2019
Зеленский поручил новому главе Херсонской ОГА до конца года обеспечить полное обустройство КПВВ "Чонгар" и "Каланчак", иначе – увольнение

Зеленский поручил новому главе Херсонской ОГА до конца года обеспечить полное обустройство КПВВ "Чонгар" и "Каланчак", иначе – увольнение

16:31 13.07.2019
Нефьодов уволился из МЭРТ, с понедельника – в ГНС

Нефьодов уволился из МЭРТ, с понедельника – в ГНС

15:30 13.07.2019
Зеленский представил нового главу Херсонской облгосадминистрации Юрия Гусева

Зеленский представил нового главу Херсонской облгосадминистрации Юрия Гусева

14:02 13.07.2019
Зеленский будет "очень просить" Гройсмана помочь в увольнении главы Укртрансбезопасности Ноняка

Зеленский будет "очень просить" Гройсмана помочь в увольнении главы Укртрансбезопасности Ноняка

13:56 13.07.2019
Зеленский заявил о намерении провести конкурс на должность главы Одесской ОГА

Зеленский заявил о намерении провести конкурс на должность главы Одесской ОГА

11:48 13.07.2019
Зеленский призвал и.о. главы ГФС Власова написать заявление об отставке, тот пообещал сделать это сегодня же

Зеленский призвал и.о. главы ГФС Власова написать заявление об отставке, тот пообещал сделать это сегодня же

12:05 12.07.2019
Зеленский 9 июля уволил Артеменко с должности члена Нацсовета по телерадиовещанию в связи с истечением срока полномочий

Зеленский 9 июля уволил Артеменко с должности члена Нацсовета по телерадиовещанию в связи с истечением срока полномочий

14:08 11.07.2019
Кличко назвал предложение Зеленского о разделении полномочий мэра и главы КГГА лишением Киева местного самоуправления и предложил досрочные выборы

Кличко назвал предложение Зеленского о разделении полномочий мэра и главы КГГА лишением Киева местного самоуправления и предложил досрочные выборы

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Украинский бизнес улучшил инфляционные и курсовые ожидания во II кв.-2019 – НБУ

"Энергоатом" готов полностью обеспечить электроэнергией 30% крупнейших потребителей и население

Лагард покинет пост главы МВФ 12 сентября, фонд начинает поиск преемника

Украинский бизнес улучшил инфляционные и курсовые ожидания во II кв.-2019 – НБУ

"Нафтогаз" после размещения евробондов заявил о готовности в полном объеме обеспечить отчисления в госбюджет

ПОСЛЕДНЕЕ

Мининфраструктуры просит украинские авиакомпании соблюдать законодательство и предоставлять услуги исключительно на государственном языке

Украинский бизнес улучшил инфляционные и курсовые ожидания во II кв.-2019 – НБУ

"Энергоатом" готов полностью обеспечить электроэнергией 30% крупнейших потребителей и население

Brent подорожала до $64,47 за баррель после резкого падения рынка накануне, WTI в слабом минусе

Лагард покинет пост главы МВФ 12 сентября, фонд начинает поиск преемника

Украинский бизнес улучшил инфляционные и курсовые ожидания во II кв.-2019 – НБУ

НЗФ и ЗЗФ жалуются на подорожание э/э, ДТЭК предлагает помощь

"Нафтогаз" после размещения евробондов заявил о готовности в полном объеме обеспечить отчисления в госбюджет

Размещение "Нафтогазом" евробондов позволит выполнить решение Кабмина по выплате дивидендов в полном объеме - Коболев

Хозсуд обязал ОПЗ возместить "Нафтогазу" 2,2 млрд грн за потребленный газ по договору 2016г

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА