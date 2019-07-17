Фонд гарантирования вкладов с 18 июля возглавит ранее занимавшая должность заместителя Рекрут

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) с 18 июля возглавит Светлана Рекрут вместо Константина Ворушилина.

Как сообщается на сайте ФГВФЛ, соответствующее решение принял административный совет Фонда.

"16 июля административный совет Фонда гарантирования вкладов физических лиц в связи с приближением к концу пятилетнего срока, определенного законом Украины "О системе гарантирования вкладов физических лиц" удовлетворил заявление об увольнении по собственному желанию с 18 июля директора - распорядителя ФГВФЛ Ворушилина Константина Николаевича. Также своим решением административный совет с 18 июля назначила директором-распорядителем ФГВФЛ Рекрут Светлану Валерьевну", - указано в сообщении.

Ранее Рекрут занимала должность замглавы ФГВФЛ.