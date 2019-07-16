Экономика

18:58 16.07.2019

Хозсуд обязал ОПЗ возместить "Нафтогазу" 2,2 млрд грн за потребленный газ по договору 2016г

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Хозсуд обязал ОПЗ возместить "Нафтогазу" 2,2 млрд грн за потребленный газ по договору 2016г

Хозяйственный суд Одесской области обязал ПАО "Одесский припортовый завод" (ОПЗ) выплатить НАК "Нафтогаз Украины" 2,227 млрд грн задолженности за потребленный по двум договорам от 2016 года природный газ.

Соответствующие судебные решения (два - от 25 июня, одно - от 26 июля) обнародованы в Едином государственном реестре судебных решений.

Так, согласно решению суда от 25 июня, ОПЗ должно оплатить 1,474 млрд грн за потребленный (на основании договора № 224/16-ПР-15 от 4 октября 2016 года) природный газ. Из них 1,374 млрд грн – основанная сумма долга, остальное – пеня (32,350 млн грн), штраф (60,243 млн грн), годовые (6,466 млн грн) и инфляционные потери (3,431 млн грн).

В рамках этого же договора на поставку ОПЗ должен оплатить еще 573,280 млн грн (судебное решение от 26 июня) начислений, из которых 338 млн грн – инфляционные потери за 2017 год, 154,713 млн грн – пеня, 80,565 млн грн годовых.

Крое того, третьим судебным решением от 25 июня суд обязал ОПЗ выплатить 179,483 млн грн задолженности за газ, потребленный в рамках договора №193/16/ОПЗ-ПР от 28 июля 2016 года. Из них сумма основного долга – 142,955 млн грн, пеня – 14,976 млн грн, штраф – 10,357 млн грн, 1,527 млн грн – годовые, 9,668 млн грн – инфляционные потери.

Как сообщалось, ОПЗ простаивает с конца апреля 2018 года. Для возобновления работы предприятие несколько раз пыталось привлечь партнера для работы по давальческой схеме, однако, пока без успеха. ОПЗ называет работу на давальческих условиях единственным возможным вариантом возобновления работы в условиях провала попыток приватизации и накопленной задолженности за газ перед НАК "Нафтогаз Украины". В 2018 году сократило чистый убыток почти вдвое (на 725,44 млн грн) по сравнению с 2017 годом – до 750,457 млн грн

"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. НАК является монополистом по транзиту и хранению природного газа в подземных хранилищах, а также по транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.

Теги: #нафтогаз #газ #хозсуд
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