Государство должно инвестировать в Новоконстантиновское урановое месторождение 1,2 млрд грн - МЭРТ

Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ) Украины оценивает необходимость инвестиций в проект развития производственных мощностей Новоконстантиновского месторождения урановых руд (ГП "ВостГОК") в 2,9 млрд грн, из них бюджетные средства составят 1,2 млрд грн, средства предприятия – 1,7 млрд грн.

Согласно пресс-релизу министерства, по состоянию на 1 января 2019 года "ВостГОК" уже профинансировал проект на 0,35 млрд грн.

В МЭРТ ожидают, что реализация проекта позволит увеличить производство концентрата урана из добываемого на месторождении сырья в 2,1 раза – с 336 тонн в 2018 году до 701 тонн в 2021-м. Это также даст возможность создать дополнительно 200 новых рабочих мест.

Как сообщалось, "ВостГОК" начал опытно-промышленную добычу урановой руды на Новоконстантиновском месторождении, разведанные запасы которого составляют около 100 тыс. тонн в пересчете на концентрат урана, в июне 2011 года.

"ВостГОК" еще в 2011 году представил проект технико-экономического обоснования промышленного освоения Новоконстантиновки общей стоимостью 6,5 млрд грн с выходом на проектную мощность месторождения по добыче 2,5 тыс. тонн урана в течение пяти лет.

В то же время предприятие так и не смогло добиться получения необходимого финансирования из бюджета или его привлечения у госбанков, и развивает рудник за счет собственных средств.

При этом генеральный директор "ВостГОКа" Александр Сорокин ранее отмечал в комментарии агентству, что у предприятия отсутствуют возможности вкладывать в развитие значительные средства из получаемой прибыли из-за существующей дивидендной и налоговой политики.

"ВостГОК" – единственное в Украине и крупнейшее в Европе предприятие по добыче и переработке урановой руды. Ежегодные потребности украинских АЭС в концентрате урана оцениваются 2,48 тыс. тонн. "ВостГОК" в 2018 году увеличил производство уранового оксидного концентрата на 41,1% (на 343,4 тонн) по сравнению с 2017 годом – до 1 тыс. 179,5 тонн.