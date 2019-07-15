Михаил Меркулов покидает пост гендиректора Arricano Real Estate Plc с 8 сентября

Генеральный директор Arricano Real Estate Plc, управляющей компании и девелопера ряда торгово-развлекательных центров (ТРЦ) в Украине, Михаил Меркулов покидает пост с 8 сентября.

Соответствующее решение было принято на ежегодном общем собрании компании.

"Повторное назначения Михаила Меркулова на должность директора компании не было одобрено. В результате г-н Меркулов покинет Совет директоров, но продолжит исполнять обязанности генерального директора компании до 8 сентября 2019 года", – говорится в сообщении Arricano на Лондонской фондовой бирже (LSE) в четверг.

Как сообщила Arricano в комментарии "Интерфакс-Украина", 10 июля компания заключила новый договор о взаимоотношениях между Arricano, WH Ireland Limited, Retail Real Estate OU и мажоритарным бенефициаром Хилларом Тедером, в результате чего Тедер, опосредованно владеющий 55,04% голосующих акций компании, возобновил свое право голоса.

"Пользуясь вновь полученным правом голоса, Хиллар Тедер принял участие в совещании директоров, где большинством голосов было проголосовано за резолюцию, предусматривающую не продление срока Михаила Меркулова на позиции члена правления компании", – комментирует Arricano.

Как сообщалось, Меркулов назначен генеральным директором Arricano Real Estate в сентябре 2014 года. До этого он занимал пост управляющего директора в Erste Group Immorent AG в 2007-2011 годах, с 2011-го года – позицию регионального директора по группе восточно-европейских стран (Украина, Польша, Болгария, Польша, Сербия и Словения).

Как сообщалось, чистая прибыль Arricano Real Estate Plc за 2018 год составила $38,1 млн, что на 47,6% выше показателя 2017 года.

Arricano Real Estate Plc специализируется на строительстве торгово-развлекательных центров, является одним из ведущих девелоперов на рынке недвижимости Украины. Владеет и управляет пятью торговыми центрами в Украине общей площадью 147,3 тыс. кв. м: "РайON" и "Проспект" в Киеве, "Солнечная галерея" в Кривом Роге, City Mall в Запорожье. Ей также принадлежит 49,9% в ТРЦ Sky Mall (Киев).

По состоянию на 15 июля 2019 года Retail Real Estate O.U. вместе с Dragon-Ukrainian Properties and Development Plc, Deltamax Group O.U., Юрием Полдом и Рауно Тедером являются акционерами Arricano Real Estate Plc. Конечным и мажоритарным бенефициаром Arricano является Хиллар Тедер, который опосредованно владеет 55,04% голосующих акций. Его старшему сыну Рауно Тедеру принадлежит 15,82% акций.