НКРЭКУ оштрафовала "Укрэнерго" на 1,7 млн грн

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), оштрафовала НЭК "Укрэнерго" на 1,7 млн грн за нарушение условий и правил осуществления деятельности по передаче э/э магистральными и межгосударственными электросетями.

Соответствующее решение комиссия приняла 12 июля по итогам проведенной 26 июня проверки.

Так, согласно обоснованиям к проекту решения, в поданном в НКРЭКУ доработанном отчете об оценке соответствия генерирующих мощностей "Укрэнерго" лишь частично учло замечания регулятора, о чем НЭК была проинформирована, однако по состоянию на 26 июля не подало новую версию документа с учетом всех пожеланий комиссии. Помимо этого, проверкой установлено отсутствие ряда еженедельных отчетов со стороны "Укрэнерго", а также отсутствие предоставления в указанные сроки акта приема-передачи выполненных работ по настройке стандартных программных продуктов в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов и акта ввода в промышленную эксплуатацию Market management system (ММS, направлена на обеспечение работы балансирующего рынка).

Еще одним изложенным в тексте нарушением является отсутствие у НКРЭКУ по состоянию на 26 июня запроса "Укрэнерго" на сертификацию оператора системы передачи.

Согласно принятому на заседании комиссии решению, "Укрэнерго" обязано до 15 июля подать надлежащим образом заверенную копию акта ввода в эксплуатацию версии 1.0 информационной системы ММS и до 25 октября – версии 2.0 , до 1 августа – предоставить комиссии доработанный с учетом ее замечаний отчет об оценке соответствия генерирующих мощностей. Кроме того, начиная с 15 июля "Укрэнерго" обязано обеспечить предоставление НКРЭКУ еженедельного отчета относительно внедрения ММS, а также ежемесячного отчета о выполнении мероприятий по реорганизации оператора системы передачи и по сертификации.