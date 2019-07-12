Экономика

18:49 12.07.2019

"Нафтогаз Украины" разместил 3-летние евробонды на $335 млн и 5-летние евробонды на EUR600 млн - источник

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"Нафтогаз Украины" разместил 3-летние евробонды на $335 млн и 5-летние евробонды на EUR600 млн - источник

НАК "Нафтогаз Украины" разместила трехлетние еврооблигации на $335 млн и пятилетние еврооблигации на EUR600 млн, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах.

Доходность долларового выпуска составила 7,375%, доходность выпуска в евро - 7,125%.

С 8 июля компания проводила road show пятилетнего выпуска в евро в Лондоне и Франкфурте, однако в итоге инвесторам были предложены и долларовые долговые бумаги со сроком обращения три года.

Первоначальный ориентир доходности долларовых евробондов составлял около 7,75%, евробондов в евро - около 7,5%.

Организаторами сделки выступили Citi и Deutsche Bank.

Скорый выход компании на внешний рынок на прошлой неделе анонсировал глава правления НАК Андрей Коболев. "Нафтогаз Украины" ожидает скорейшего разрешения Кабинета министров для выхода на рынок еврооблигаций с целью обеспечения закупки газа и формирования достаточных его запасов для успешных переговоров с российским "Газпромом", сообщил Коболев.

"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Холдинг является монополистом по транзиту и хранению природного газа в подземных хранилищах, а также по транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.

Теги: #нафтогаз #еврооблигации #размещение
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