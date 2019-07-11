Ryanair может закрыть базы из-за задержек с поставками самолетов

Ирландский Ryanair Holdings Plc, крупнейший в Европе авиаперевозчик-дискаунтер, может закрыть ряд баз и отправить пилотов в неоплачиваемый отпуск вследствие задержек с поставками новых самолетов, пишет газета The Irish Times.

По данным издания, операционный директор Ryanair Питер Белью сообщил в письме пилотам компании, что Ryanair столкнулась с "серьезными трудностями" из-за задержек с поставками новых Boeing 737MAX. Эти проблемы потребуют сокращения в размерах или закрытия баз этой зимой или следующим летом, в зависимости от начала поставок самолетов.

Отмечается, что Ryanair должна была получить 50 лайнеров Boeing 737MAX в конце 2019 года и в начале 2020 года.

Акции Ryanair на торгах в Дублине в четверг теряют в цене 1,8%.

Ryanair ежедневно осуществляет свыше 2,4 тыс. перелетов в/из 38 стран. Ее парк насчитывает более 450 самолетов.