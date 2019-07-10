Экономика

12:47 10.07.2019

Tesla проинформировала сотрудников о планах нарастить производство - СМИ

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Tesla проинформировала сотрудников о планах нарастить производство - СМИ

Американский производитель электромобилей Tesla Inc. готовится нарастить производство после рекордных поставок во втором квартале, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на внутреннюю переписку компании.

Tesla "ведет подготовку" к наращиванию производства на заводе в городе Фримонт, штат Калифорния, говорится в письме президента автомобильного подразделения компании Джерома Гиллена, адресованном сотрудникам. "Хотя в этом письме мы не можем говорить более конкретно, я знаю, что вам понравятся новые изменения", - написал Гиллен.

Во втором квартале 2019 года Tesla увеличила поставки электромобилей на 51,1% относительно трех предыдущих месяцев, при этом показатель превзошел ожидания аналитиков и стал рекордным.

В апреле-июне компания поставила 95,2 тыс. машин, включая 77,55 тыс. Model 3, а также 17,65 тыс. Model S и Model X, по сравнению с около 63 тыс. автомобилей в первом квартале.

Акции Tesla в ходе предварительных торгов в среду дорожают примерно на 1%. Капитализация компании с начала года упала на 30,9%, до $40,22 млрд.

Теги: #tesla #производство
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