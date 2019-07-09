Экономика

14:27 09.07.2019

Президент поручил правительству принять меры для синхронизации базы данных таможни со странами-соседями до конца 2019 г.

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Президент поручил правительству принять меры для синхронизации базы данных таможни со странами-соседями до конца 2019 г.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым обязал Кабинет министров принять меры для синхронизации баз данных таможни с таможнями соседних стран до конца года, сообщил замглавы Офиса президента по экономическим вопросам Алексей Гончарук.

"Президент своим указом акцентировал, что уже сейчас правительству нужно принять все возможные меры, чтобы в этом году стала возможной синхронизация баз данных (таможен) с другими странами. Это существенно решит проблему контрабанды”, - сказал Гончарук в ходе пресс-брифинга во вторник.

Показать прогресс по решению этой проблемы также позволит установка сканеров на пункте пропуска, добавил он.

По словам Гончарука, президент в указе также рекомендовал правоохранительным органам принять меры против систематических остановок таможенного оформления товаров на формальном основании.

"Это создавало большие проблемы для бизнеса. Для понимания масштаба - это сотни случаев в месяц", - сказал Гончарук..

Теги: #таможня #указ #зеленский #база_данных
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