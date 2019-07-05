Экономика

15:26 05.07.2019

Аэропорт "Харьков" за I пол.-2019 г. увеличил пассажиропоток на 26%

1 мин читать
Аэропорт "Харьков" за I пол.-2019 г. увеличил пассажиропоток на 26%

Пассажиропоток международного аэропорта "Харьков" в январе-июне 2019 года составил 552,6 тыс. чел., что на 26% больше, чем за аналогичный период 2018 года.

Согласно сообщению МА "Харьков" на своей странице в Facebook, за шесть месяцев из аэропорта было осуществлено почти 2,5 тыс. вылетов.

По итогам июня 2019 года авиаперевозками аэропорта воспользовались 124,4 тыс. человек, что на 9% больше, чем было в июне 2018 года.

Наиболее популярными направлениями в июне текущего года были: Анталия, Киев, Стамбул, Шарм-Эль-Шейх и Вена.

Как сообщалось, пассажиропоток аэропорта "Харьков" в 2018 году составил 962,5 тыс. человек, что на 19% больше, чем за 2017 год.

Харьковский аэропорт имеет взлетно-посадочную полосу длиной 2500 м и шириной 50 м. На его территории расположены два пассажирских терминала с пропускной способностью 100 и 650 чел. в час.

Аэропортом через компанию "Нью Системс АМ" управляет компания DCH, созданная на базе активов, ранее носивших неформальное название "группа УкрСиббанка", после того как два партнера этой группы - Александр Ярославский и Эрнест Галиев - решили их разделить.

Теги: #пассажиропоток #харьков #аэропорт_харьков
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:05 05.07.2019
С начала избирательной кампании харьковская полиция открыла 18 производств, связанных с выборами

С начала избирательной кампании харьковская полиция открыла 18 производств, связанных с выборами

19:45 04.07.2019
Полиция ищет взрывчатку на стадионе и станции метро в Харькове

Полиция ищет взрывчатку на стадионе и станции метро в Харькове

15:27 03.07.2019
Нардепа Святаша забросали яйцами после эфира на телевидении в Харькове

Нардепа Святаша забросали яйцами после эфира на телевидении в Харькове

15:27 03.07.2019
Нардепа Святаша забросали яйцами после эфира на телевидении в Харькове

Нардепа Святаша забросали яйцами после эфира на телевидении в Харькове

05:31 03.07.2019
Суд вернул обвинительный акт по делу главы района Харькова, прокуратура намерена обжаловать

Суд вернул обвинительный акт по делу главы района Харькова, прокуратура намерена обжаловать

04:38 03.07.2019
Двух полицейских подозревают в служебной халатности, приведшей к гибели 3-летней девочки

Двух полицейских подозревают в служебной халатности, приведшей к гибели 3-летней девочки

17:29 02.07.2019
Один из киевлян, подозреваемых в массовом лжеминировании в Харькове, вышел под залог почти 1,5 млн грн

Один из киевлян, подозреваемых в массовом лжеминировании в Харькове, вышел под залог почти 1,5 млн грн

16:42 02.07.2019
Минирование 17 ТЦ в Харькове было ложным, решается вопрос о квалификации по УК

Минирование 17 ТЦ в Харькове было ложным, решается вопрос о квалификации по УК

20:14 01.07.2019
Двое киевлян, подозреваемых в массовом лжеминировании в Харькове, взяты под стражу с залогом почти 1,5 млн грн

Двое киевлян, подозреваемых в массовом лжеминировании в Харькове, взяты под стражу с залогом почти 1,5 млн грн

14:04 01.07.2019
"Евросолидарность" обжаловала в суде решение Харьковского горсовета о возвращении проспекту имени Жукова

"Евросолидарность" обжаловала в суде решение Харьковского горсовета о возвращении проспекту имени Жукова

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

"Нафтогаз Украины" готов выйти на рынок евробондов на следующей неделе, ждет разрешения правительства

Глава Счетной палаты призывает Гройсмана содействовать проверке "Нафтогаза"

Британский суд решил заморозить $145 млн дивидендов Nord Stream при их выплате "Газпрому"

Moody’s считает "стабильным" прогноз банковской системы Украины

Акционеры Южного ГОКа намерены направить на дивиденды за 2018г более 7,1 млрд грн

ПОСЛЕДНЕЕ

Международные резервы Украины в июне-2019 выросли на 6,4%

"Нафтогаз Украины" готов выйти на рынок евробондов на следующей неделе, ждет разрешения правительства

Глава инвестиционно-банковского бизнеса Deutsche Bank покинет компанию в рамках реорганизации

Рост числа рабочих мест в США в июне превзошел все прогнозы, безработица выросла до 3,7%

Пенсионный фонд Японии получил доход от инвестиций в размере 1,5% за минувший фингод

Кабмин одобрил результаты конкурсов заключения СРП по 9 углеводородным участкам

"Укрзализныця" разрабатывает концепцию страхования грузов

Первый в Литве Hilton открыт в Вильнюсе

Цены на нефть изменяются разнонаправленно, Brent торгуется у $63,5 за баррель

Кабмин выделил 200 млн грн на строительство мультифункциональных спортплощадок

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА