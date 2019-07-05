Аэропорт "Харьков" за I пол.-2019 г. увеличил пассажиропоток на 26%

Пассажиропоток международного аэропорта "Харьков" в январе-июне 2019 года составил 552,6 тыс. чел., что на 26% больше, чем за аналогичный период 2018 года.

Согласно сообщению МА "Харьков" на своей странице в Facebook, за шесть месяцев из аэропорта было осуществлено почти 2,5 тыс. вылетов.

По итогам июня 2019 года авиаперевозками аэропорта воспользовались 124,4 тыс. человек, что на 9% больше, чем было в июне 2018 года.

Наиболее популярными направлениями в июне текущего года были: Анталия, Киев, Стамбул, Шарм-Эль-Шейх и Вена.

Как сообщалось, пассажиропоток аэропорта "Харьков" в 2018 году составил 962,5 тыс. человек, что на 19% больше, чем за 2017 год.

Харьковский аэропорт имеет взлетно-посадочную полосу длиной 2500 м и шириной 50 м. На его территории расположены два пассажирских терминала с пропускной способностью 100 и 650 чел. в час.

Аэропортом через компанию "Нью Системс АМ" управляет компания DCH, созданная на базе активов, ранее носивших неформальное название "группа УкрСиббанка", после того как два партнера этой группы - Александр Ярославский и Эрнест Галиев - решили их разделить.