Пенсионный фонд Японии получил доход от инвестиций в размере 1,5% за минувший фингод

Государственный пенсионный фонд Японии (GPIF), крупнейшая управляющая компания мира в области пенсионных сбережений, получил доход от инвестиций в размере 1,5%, или 2,4 трлн иен ($22,1 млрд), по итогам финансового года, завершившегося 31 марта 2019 года.

Объем активов под управлением фонда на конец фингода составил 159,2 трлн иен.

Лучший доход среди классов активов, в которые инвестирует GPIF, в минувшем фингоду продемонстрировали акции зарубежных компаний - 8,1%, или 3,1 трлн иен. Акции японских компаний в портфеле фонда подешевели на 5,1%, или на 2,1 трлн иен.

"Процентные ставки остаются низкими, и выбор инвестиций, которые могут приносить доход, становится все более ограниченным, - отмечает Хироси Матсумото, отвечающий за инвестиции в Pictet Asset Management в Токио. - В таких условиях не остается другого выбора, кроме как брать на себя риски, покупая акции и делая другие инвестиции".

Стоимость японских облигаций в портфеле GPIF увеличилась на 1,4%, или на 596 млрд иен, зарубежных бондов - на 2,7%, или на 698 млрд иен.

Японские облигации составляли на конец марта 26,3% портфеля GPIF, акции местных компаний - 23,6%, иностранные акции - 25,5%, бонды иностранных эмитентов - 17%. На краткосрочные инвестиции приходилось около 7,7% вложений.

В минувшем фингоду индекс MSCI All-Country World увеличился на 0,5%, S&P 500 прибавил 7,3%, японский Topix - также 7,3%. Доходность десятилетних US Treasuries за этот период уменьшилась на 33 базисных пункта (б.п.), доходность японских бондов - на 14 б.п., курс иены к доллару опустился на 4,1%, свидетельствуют данные Bloomberg.

"Прошедший фингод характеризовался очень высокой волатильностью, - заявил президент GPIF Норихиро Такахаси. - Такая же волатильность сохранится и в этом году".