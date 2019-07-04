Экономика

16:27 04.07.2019

СевГОК "Метинвеста" направит на модернизацию системы освещения 50 млн грн

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СевГОК "Метинвеста" направит на модернизацию системы освещения 50 млн грн

Северный горно-обогатительный комбинат (СевГОК, Кривой Рог Днепропетровской обл.), входящий в группу "Метинвест", реализует энергоэффективную программу по установке LED-освещения в цехах, направив на эти цели в текущем году инвестиции в размере около 50 млн грн.

Согласно пресс-релизу компании, на первом этапе старые осветительные приборы на светодиоды заменят в четырех цехах комбината, на рудообогатительных и дробильных фабриках.

Наибольший объем работ планируется выполнить на рудообогатительной фабрике №1. На всех участках цеха установят 5800 LED–светильников. Годовое потребление электроэнергии  снизится до 11 млн кВт/час, что отразится на себестоимости продукции.

После завершения работ комбинат ежегодно сможет экономить около 25 млн грн на обслуживании, замене осветительных приборов и сокращении энергозатрат. 

И.о. генерального директора Северного ГОКа Андрей Скачков отметил, что предприятие поэтапно переходит на энергосберегающее освещение.

"Применение LED-светильников – это, прежде всего, улучшение условий труда и повышение уровня безопасности на рабочих местах. До конца года мы планируем установить около восьми тысяч светодиодных ламп на фабриках и промышленных площадках комбината. Реализацию программы продолжим в 2020 году: светодиодное освещение появится в цехах по производству окатышей", - сказал топ-менеджер, слова которого приводятся в пресс-релизе.

СевГОК входит в группу "Метинвест", основными акционерами которой являются ЧАО "Систем Кэпитал Менеджмент" (СКМ, Донецк) (71,24%) и группа компаний "Смарт-холдинг" (23,76%).

Управляющей компанией группы "Метинвест" является ООО "Метинвест Холдинг".

Теги: #модернизация #метинвест
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