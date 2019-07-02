Экономика

14:31 02.07.2019

ЕБРР выделит EUR19,7 млн для Scatec Solar на строительство СЭС в Чигирине

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ЕБРР выделит EUR19,7 млн для Scatec Solar на строительство СЭС в Чигирине

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) предоставит норвежской Scatec Solar в лице "Скатек Солар АСА" кредит в сумме EUR19,7 млн на строительство в Чигирине (Черкасская обл.) солнечной электростанции (СЭС) мощностью 55,4 МВт, еще часть средств выделят Шведский фонд и Северная экологическая финансовая корпорация (НЕФКО), сообщила пресс-служба ЕБРР.

Речь, в частности, идет о кредите шведского госучреждения финансирования развития "Сведфанд Интернешнл АБ" ("Шведский фонд") в сумме EUR10 млн и кредите со стороны НЕФКО в размере EUR5 млн.

Финансирование строительства со стороны ЕБРР осуществляется в рамках утвержденной в июле 2018 года программы финансирования альтернативной энергетики в Украине USELF III общим объемом EUR 250 млн. Кредитные средства, по данным самого девелопера, покроют 70% общих расходов на проект.

"Ожидается, что новая СЭС будет введена в эксплуатацию в 2020 году и обеспечит сокращение выбросов CO2 на более чем 36 тыс. тонн в год. Это уже четвертый проект "Скатек Солар" в Украине. Из предыдущих проектов компании ЕБРР также поддержал строительство СЭС мощностью 47 МВт в Николаеве и СЭС на 30 МВт в Каменке", – отмечено в сообщении ЕБРР.

Помимо них, в настоящее время "Скатек Солар" совместно с китайской корпорацией PowerChina Guizhou Engineering Co. Ltd. строит в Украине СЭС "Прогрессовка" мощностью 148 МВт (Прогресовка Николаевской обл.). Общая стоимость проекта равна EUR124 млн.

Теги: #ебрр #сэс #scatec_solar #чигирин
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