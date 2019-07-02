"Азовсталь" в июне возглавила список крупнейших получателей бюджетного возмещения НДС

Аффилированный с группой "Метинвест" комбинат "Азовсталь" возглавил в июле 2019 года список крупнейших получателей бюджетного возмещения налога на добавленную стоимость (НДС) с показателем 806,86 млн грн, хотя информация о возмещении в мае отсутствовала, свидетельствуют данные на сайте Государственной казначейской службы (ГКСУ).

Согласно сведениям ведомства, в тройку крупнейших получателей вошли также два агроэкспортера: "Сантрейд" в 3,5 раза улучшил свой результат – 799,73 млн грн против почти 228 млн грн в мае, тогда как "Кернел-Трейд" сохранил третью позицию в списке с показателем 772,3 (701 млн грн в мае).

Пятерку крупнейших получателей бюджетного возмещения НДС закрывают "ArcelorMittal Кривой Рог" – 848,4 млн грн (708 млн грн в мае), а также "Запорожсталь" из группы "Метинвест" – 606,8 млн грн (442,16 млн грн).

Вдвое улучшил свой показатель за месяц Полтавский ГОК – 548,46 млн грн (260,41 млн грн), тогда как следующий за ним Мариупольский металлургический комбинат (ММК) им. Ильича из группы "Метинвест", занимавший по итогам мая первую позицию, ухудшил свой показатель с 870,92 млн грн до 460,77 млн грн, показывают данные ГКСУ.

Во второй пятерке крупнейших получателей также оказалась "АДМ Юкрейн" – 454,17 млн грн (в мае о бюджетном возмещении этой компании данные отсутствовали).

Топ-10 крупнейших получателей бюджетного возмещения указанного налога закрывают агроэкспортеры "АТ Каргилл" – 401,23 млн грн (264,27 млн грн) и "Кофко Агри Ресорсиз Украина" – 332,41 млн грн (155,55 млн грн).

Вторую десятку открывают Мироновский хлебопродукт – 250 млн грн (155 млн грн), "Нибулон" – 207,5 млн грн (449,7 млн грн) и Днепровский меткомбинат – 200,12 млн грн (160,81 млн грн).

Несколько увеличили свои показатели за месяц замыкающие третью пятерку Катеринопольский элеватор – 195,24 млн грн (101,8 млн грн) и "Гленкор Агрикалчер" – 184,464 млн грн (138,12 млн грн), показывают данные ГКСУ.

В первую двадцатку получателей бюджетного возмещения НДС также вошли "Кроноспан УА" – 167,3 млн грн (51,7 млн грн), Южный ГОК – 162,43 млн грн (174,62 млн грн), ГПЗКУ – 155,17 млн грн.

Замыкают двадцатку "ЛДК Украина" – 144,36 млн грн (173,71 млн грн) и Никопольский завод ферросплавов (НФЗ) – 143, 3 млн грн (196 млн грн).

Еще пять компаний получили в июне бюджетное возмещение НДС свыше 100 млн грн: "Агропросперис Трейд" – 136,4 млн грн (62,9 млн грн), "Полюс Трейдинг" – 128,8 млн грн (129,9 млн грн), "Олсидз Блек Си" – 110,16 млн грн (201,17 млн грн), Днепровский металлургический завод (ДМЗ) – 108,14 млн грн (221,9 млн грн), Центральный ГОК – 103,4 млн грн (112,03 млн грн).

Как сообщалось, бюджетное возмещение НДС в июне выросло до 13,6 млрд грн по сравнению с майскими 12,94 млрд грн, всего за шесть месяцев Госказначейство перечислило 83,72 млрд грн.