Украинский стартап PatentBot получил оценку в $1 млн

Украинский стартап, запустивший чат-бот для регистрации торговых марок PatentBot привлек новый раунд ангельских инвестиций, сообщила на своей странице в Facebook СЕО компании Наталья Владимирова.

"PatentBot оценили в миллион долларов! Можете смело шутить про малышку на миллион", - написала она.

По словам Владимировой, стартап продолжает искать инвесторов на Seed раунд.

PatentBot - это чат-бот для регистрации торговых марок, помогающий пройти процесс от поиска ТМ до оплаты госпошлины за 5-7 минут. На украинском рынке проект начал работу в июле 2017 года, затем масштабировался на рынок США, ЕС и Китая. В 2018 году PatentBot прошел в акселерационную программу гонконгского акселератора Betatron и был оценен в $750 тыс.