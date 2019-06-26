Экономика

17:32 26.06.2019

АРМА доверяет много зарубежных партнеров – глава Антикоррупционной инициативы ЕС в Украине

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АРМА доверяет много зарубежных партнеров – глава Антикоррупционной инициативы ЕС в Украине

За прошедший с начала деятельности срок можно констатировать: Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА), сложилось как функционирующая организация, которая полноценно работает, но должна продолжать развиваться, констатирует глава Антикоррупционной инициативы Евросоюза в Украине Эка Ткешелашвили.

"Смотря на тот короткий срок, что уже прошел, начиная с 2017 года (когда была создана АРМА – ИФ) и по сегодня, можно сделать некоторые выводы: коллаборация и с менеджментом этого агентства, и с ее сотрудниками налажена. За этот короткий срок организация сложилась, она уже полноценно работает, созданы и налажены бизнес-процессы", - сказала Ткешелашвили в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Глава Антикоррупционной инициативы ЕС в Украине добавила, что очень важным является и то, что сейчас стейкхолдеры уже знают АРМА, она узнаваема за рубежом, ей уже доверяет большое количество партнеров таких же организаций в европейских странах и по всему миру.

"Это очень важно, так как они занимаются поиском активов, которые в большинстве случаев находятся вне Украины", - пояснила Ткешелашвили.

При этом она подчеркнула, что, несмотря на результат и прогресс в работе, АРМА должна продолжать развиваться.

"Создание подобной организации – это на самом деле очень сложный процесс: это подразумевает не только налаживание внутренних процедур, но и создание, и развитие доверительных отношений и сотрудничества с международными сетями такого рода и с такими же организациями", - отметила Ткешелашвили.


Полный текст интервью будет опубликован в новостной ленте и в открытом доступе на сайте агентства "Интерфакс-Украина"

Теги: #ткешелашвили #арма
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