Законопроект Зеленского о незаконном обогащении своевременен и серьезно рассматривается международным сообществом – глава Антикоррупционной инициативы ЕС

Внесенный президентом Украины Владимиром Зеленским в Верховную Раду законопроект (№10358) о незаконном обогащении является интересной и своевременной инициативой, которая серьезно рассматривается международным сообществом, заявляет руководительница Антикоррупционной инициативы Евросоюза в Украине Эка Ткешелашвили.

"Нужно отметить, что эта инициатива даже шире, чем предыдущая, которая касалась только уголовной части за незаконное обогащение. В этой версии появился очень интересный элемент, как в гражданском праве. То есть в случае, если факт незаконного обогащения будет доказан и обоснован, активы, полученные незаконным путем, государственными служащими или представителями местного самоуправления, будут конфискованы", - сказала Ткешелашвили в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Руководительница Антикоррупционной инициативы ЕС в Украине отметила, что путем принятия норм, касающихся незаконного обогащения в уголовном и гражданском праве, создается фундамент для предотвращения преступлений, через которые такие средства накапливаются, что позволит в будущем предотвратить подобные правонарушения.

"Эта инициатива серьезно рассматривается международным сообществом. Мы (Антикоррупционная инициатива ЕС в Украине – ИФ) готовы помочь, готовы быть вовлеченными в этот процесс с тем, чтобы быть частью его развития", - подчеркнула Ткешелашвили.

Как сообщалось, Конституционный суд Украины по конституционному представлению 59 народных депутатов признал неконституционной ст.368-2 УК о незаконном обогащении. Такое решение вызвало обеспокоенность МВФ, посольств США и Великобритании. Пятый президент Украины Петр Порошенко внес в Верховную Раду законопроект, который должен был восстановить эту статью в другой редакции. В свою очередь, народные депутаты подали более 10 альтернативных инициатив.

3 июня в Верховной Раде был зарегистрирован проект закона о конфискации незаконных активов чиновников и наказания за приобретение таких активов, сообщается на официальном сайте украинского парламента. Инициатором соответствующего законопроекта №10358 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о конфискации незаконных активов лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, и наказания за приобретение таких активов" выступил президент Зеленский.

Согласно проекту закона, Зеленский предлагает ввести уголовную ответственность в виде лишения свободы от 5 до 10 лет за незаконное обогащение и внести изменения в процедуру конфискации необоснованных активов чиновников.