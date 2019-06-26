Экономика

10:59 26.06.2019

Monobank получил финансовую лицензию британского регулятора FCA

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Monobank получил финансовую лицензию британского регулятора FCA

Команда Monobank, созданная выходцами из ПриватБанка, получила финансовую лицензию британского регулятора FCA, сообщил соучредитель Monobank Дмитрий Дубилет в среду.

"Теперь мы можем запустить Koto (наш аналог monobank) в Британии. Сейчас мы делаем финальные приготовления и в течение нескольких недель будем запускаться в бета-версии", - написал он в Telegram.

Дубилет отметил, что над получением лицензии команда Monobank работала последние полтора года. По его словам, британские власти под микроскопом изучали репутацию банка, его продукт, технологии и системы ИТ-безопасности.

"Продукт, который мы планируем запустить в Британии, похож на Monobank. Продавать его британцам будет кот по имени Koto - двоюродный брат нашего моно-кота", - сообщил Дубилет.

Он добавил, что сейчас команда банка делает последние приготовления перед запуском, готовится к переговорам с венчурными фондами и другими потенциальными инвесторами для проведения раунда инвестиций.

В то же время Дубилет отметил, что Украина и Monobank остаются для компании высшим приоритетом.

"Новые фичи и продукты в Украине мы будем запускать с тем же темпом. Более того, некоторые штуки, которые мы разработали специально для Британии, мы будем переносить в Украину", - добавил он.

Дубилет заявил, что после Британии также планируется запуск проекта и в новых странах.

В настоящее время у приложения мобильного банка Monobank есть два банка-партнера: Универсал Банк (входит в группу ТАС) и Айбокс банк (оба - Киев). Общее количество клиентов Monobank превышает 1 млн.

Теги: #monobank #fca #лицензии
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