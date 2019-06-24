Транзит украинских товаров через РФ допустим при использовании пломб ГЛОНАСС - указ

Автомобильный и железнодорожный транзит украинских товаров в третьи страны через территорию РФ разрешается при обеспечении прослеживаемости с применением пломб на основании технологии ГЛОНАСС.

Соответствующие поправки внесены в указ президента о применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юрлиц РФ, подписанный в октябре прошлого года. Изменения утверждены указом Владимира Путина от 24 июня, он опубликован на официальном сайте раскрытия нормативно-правовых актов.

У водителя автомобиля, осуществляющего транзит, должен быть учетный талон. В случае нарушения порядка использования пломб талоны аннулируются.

Правительству поручено утвердить перечень пунктов пропуска через госграницу для транзита, порядок осуществления перевозок, требования к пломбам ГЛОНАСС, порядок выдачи талонов, а также обеспечить создание и эксплуатацию системы контроля.

Указ вступает в силу с 1 июля.

В конце мая на совете ЕЭК страны ЕврАзЭС договорились расширять применение электронных пломб при транзите товаров и провести в третьем квартале многосторонний эксперимент, сообщал журналистам первый заместитель руководителя ФТС России Руслан Давыдов.

"Позиция такая, что при условии применения пломб разрешить транзит украинских товаров, санкционных товаров с тем, чтобы мы были уверены, что эти товары не остаются в России. Такая практика есть, но она очень ограничена в узком коридоре - через Белоруссию. А коллеги из Казахстана ставят вопрос о том, что вы вообще откройте все, если мы хотим покупать украинское, санкционное, вы откройте все (направления транзита из РФ в Казахстан из третьих стран - ИФ)", - сообщал Давыдов.

"В принципе, сейчас мы со странами, таможнями сблизили позицию серьезно по вопросам применения пломб. Они вообще сначала отказывались, говорили, что не хотим и нам это не интересно. Сейчас вот потихоньку всем становится интересно", - отмечал он.