"Укроборонпром" продолжит консультации с претендентами на проведение международного финаудита после решения вопроса о его финансировании - источник

Госконцерн "Укроборонпром" планирует продолжить консультации с претендентами на проведение международного финансового аудита госконцерна после принятия окончательного решения об источниках его финансирования, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник в оборонном секторе.

Оценивая ход подготовки объявленного украинской стороной в системе ProZorro еще осенью 2017 года международного аудита "Укроборонпрома", собеседник агентства напомнил, что условия аудита были уточнены в мае 2018 года в тесном сотрудничестве с обновленным составом набсовета госконцерна, международными общественными антикоррупционными организациями, а также западными партнерами Украины по ВТС, и в частности, США.

"Озвучившая изначально готовность принять участие в финансировании аудита американская сторона, в июне 2018 года отказалась от прежних планов, сказав: "Ищите внутренние источники финансирования", - уточнил источник.

По его словам, в сложившейся ситуации "Укроборонпром" обратился с данным вопросом в Кабинет министров, указав, что госконцерн не имеет возможности выделить 130 млн грн (заявленная в тендерной документации общая стоимость аудита, около $5 млн - ИФ) на проведение международного аудита из собственных оборотных средств.

"После СНБО было принято соответствующее поручение правительству, но подготовка проекта постановления Кабмина своевременно обеспечена не была. На данном этапе МЭРТ совместно с аппаратом Кабмина отрабатывают новый проект документа", - сказал он.

"После окончательного решения вопроса с финансированием аудита, а на данном этапе правительство готово выделить госконцерну на эти цели на возвратной основе около 32 млн грн, планируется продолжить консультации с претендующими на участие в аудите международными аудиторскими компаниями о готовности предоставления услуг независимого финаудита на оптимальных для украинской стороны условиях", - сказал источник.

"Ожидается, что предметом переговоров станут характеристики аудита, включая объем и период аудита, а также сроки предоставления консалтинговых услуг", - сказал собеседник агентства, добавив: "Укроборонпром" заинтересован в проведении независимого международного финансового аудита, однако никогда не озвучивал готовность финансировать его за счет собственных оборотных средств".

Как сообщалось, в рамках заявленной стратегии реформы ОПК, осенью 2017 года "Укроборонпром" объявил в системе публичных закупок ProZorro тендер на привлечение стратегического консультанта для проведения международного аудита госконцерна. Уточненные в мае 2018 года условия тендера предусматривают закупку "Укроборонпромом" услуг независимого аудита по международным стандартам, включая: стратегический, операционный, технологический, финансовый и юридический обзор и диагностику (due diligence) деятельности госконцерна и его участников; усовершенствование разработанной стратегии корпоративной и производственной реструктуризации госконцерна, а также сопровождение практического внедрения подготовленных рекомендаций. Общая стоимость консалтинговых услуг в рамках аудита оценивается в 130 млн грн. Их них: стратегический, операционный и технологический аудит - 78 млн грн; юридический аудит - 19,5 млн грн; независимый аудит согласно международным стандартам и практическое внедрение рекомендаций – 32,5 млн грн. Срок предоставления консалтинговых услуг - до 30 июня 2020 года.

Решением прошедшего 6 марта заседания СНБО по вопросам реформирования ОПК, закрепленного указом президента №79/2019 от 15 марта, Кабинету министров поручено обеспечить в месячный срок, в том числе, проведение аудита "Укроборонпрома" с привлечением международных экспертов, а также расширение состава членов набсовета госконцерна за счет представителей стран-партнеров. Заседание СНБО по вопросам реформы ОПК было проведено с учетом разразившегося в разгар президентской предвыборной кампании громкого медийного коррупционного скандала вокруг "Укроборонпрома".

Премьер-министр Владимир Гройсман в ходе заседания Кабинета министров 19 июня в очередной раз подтвердил планы правительства обеспечить проведение международного аудита "Укроборонпрома".

"Мы вынуждены были вносить изменения в решение про аудит "Укроборонпрома": мы скорректировали цифру до 32,5 млн грн, и сейчас мы его (решение) окончательно утверждаем, я его подпишу. Международному финансовому аудиту "Укроборонпрома" быть", - заявил премьер, добавив: "Я понимаю, что все у нас как-то тяжело идет с этим вопросом, но аудит будет проведен. Мы на этом настаиваем, и это профинансируем".

По данным из открытых источников, в числе претендентов на предоставление услуг международного финаудита "Укроборонпрома", известные международные Ernst&Young, Baker Tilly и Grant Thornton.

В украинском оборонном секторе акцентировали, что проведению аудита "Укроборонпрома" в условиях военного времени в стране, должны предшествовать всесторонний анализ и исключение рисков для долгосрочных интересов национальной безопасности Украины. Среди актуальных вопросов готовящегося международного аудита называются, в том числе, основная цель и источники финансирования, а также порядок использования результатов аудита.