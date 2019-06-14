Гройсман: "Нафтогаз" снизил цену на газ для населения по требованию правительства

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что НАК "Нафтогаз Украины" снизил цену на газ для населения в июне по требованию правительства.

"НАК "Нафтогаз Украины" выполнил требование правительства и снизил цену на газ для населения в июне. Я всегда был на стороне людей и буду контролировать, чтобы и в будущем они не платили по завышенным тарифам", - написал Гройсман на своей странице в соцсети Фейсбук в пятницу.

Ранее в этот день НАК "Нафтогаз Украины" сообщил, что рассчитал на июнь новую цену на природный газ, отпускаемый для населения, установив ее на уровне 5 тыс. 553,89 грн за 1 тыс. куб м (без учета НДС, стоимости доставки и наценки поставщика). Данная цена на 11,8% (или на 746 грн) ниже ранее объявленной на июнь (6,299 тыс. грн/тыс. куб. м).

"Новый механизм демонстрирует преимущества конкурентного рынка. Цена меняется параллельно с рыночным паритетом и благодаря этому потребитель получает честные условия. Мы надеемся, что правительство в ближайшее время также согласится с нашим предложением о полной отмене ценового регулирования, что в дополнение к прозрачному ценообразованию позволит конечному потребителю выбирать поставщика газа", – цитирует пресс-служба главы НАК Андрея Коболева.