Экономика

12:28 13.06.2019

"Укрпошта", "Нова Пошта", Delivery и "Ин Тайм" будут доставлять товары заказчиков торгов ProZorro

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"Укрпошта", "Нова Пошта", Delivery и "Ин Тайм" будут доставлять товары заказчиков торгов ProZorro

 

Система электронных закупок ProZorro в тестовом режиме запустила услугу оформления доставки товаров, сообщается на сайте "Укрпошты".

Как удалось узнать агентству "Интерфакс-Украина", предоставлять услуги доставки будут четыре почтово-логистические компании: "Укрпошта", "Нова Пошта", Delivery и "Ин Тайм".

Получить услугу доставки можно на ряде платформ - участников ProZorro: zakupki.prom.ua, izi.trade, e-tender.ua, а позже и на других платформах системы электронных закупок ProZorro.

Для оформления доставки заказчик торгов направляет и получает в течение суток от четырех логистических компаний информацию о цене и выбирает наиболее выгодную для себя.

"Укрпошта" одной из первых начала работать с ProZorro в качестве заказчика. Мы не имели проблем с отправкой, потому что являемся логистической компанией. А у других заказчиков давно был запрос на выбор способа доставки в системе торгов. Сейчас у них будет возможность сразу оценить стоимость у разных операторов и выбрать наиболее выгодные условия доставки. Считаю, что такая опция упростит доставку товаров заказчиков на ProZorro и расширит возможности для развития бизнеса в самых отдаленных уголках Украины", - считает директор департамента развития бизнеса с корпоративными клиентами "Укрпошты" Анна Колесова.

В системе электронных закупок ProZorro - около 175 тыс. предприятий и учреждений, она использует 20 онлайн-площадок для регистрации и подключения пользователей и организаторов тендеров.

Теги: #укрпошта #украина #prozorro #нова_пошта #ин_тайм #delivery
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