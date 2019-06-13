Экономика

09:28 13.06.2019

Директором ГП "Оператор рынка" назначен экс-член НКРЭКУ Владимир Евдокимов

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Кабинет министров Украины назначил директором ГП "Оператор рынка" бывшего члена Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), Владимира Евдокимова.

Это закреплено распоряжением Кабинета министров №398-р от 12 июня.

В ходе обсуждения кандидатуры Евдокимова на заседании Кабмина 5 июня вице-премьер Павел Розенко выразил обеспокоенность относительно назначения Евдокимова на должность руководителя ГП в связи с наличием негативных публикаций в сети. Премьер-министр Владимир Гройсман на это заявил, что по отношению к Евдокимову будет проведена дополнительная проверка, от итогов которой будет зависеть, вступит ли в силу принятое решение.

Владимир Евдокимов до 2014 года длительное время работал в ГП "Энергорынок", дойдя до первого замдиректора. В 2014-2017 годах являлся членом НКРЭКУ, после являлся советником министра энергетики и угольной промышленности Игоря Насалика и первого вице-премьер-министра Владимира Кистиона. Евдокимов также возглавлял Проектный офис Координационного центра по внедрению реформы рынка э/э при Кабмине.

Как сообщалось, ГП "Оператор рынка" создано на базе ГП "Энергорынок" (оптового покупателя и продавца э/э) решением правительства от 17 апреля 2019 года с целью обеспечения работы нового оптового рынка э/э. В новой модели, запуск которой намечен на 1 июля, оператор будет отвечать за рынок "на сутки вперед" и внутрисуточный рынок, организацию купли-продажи на них э/э.

Теги: #евдокимов #украина #кадры
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