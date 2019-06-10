Экономика

09:49 10.06.2019

Рост цен на нефть продолжается, Brent подорожала до $63,71 за баррель

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Рост цен на нефть продолжается, Brent подорожала до $63,71 за баррель

Цены на нефть продолжают расти на фоне ослабления буровой активности в США, а также сигналов о том, что страны ОПЕК+ готовы продлить соглашение об ограничении добычи на второе полугодие текущего года.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 составляет $63,71 за баррель, что на $0,42 (0,66%) выше уровня закрытия предыдущей сессии. По итогам торгов в пятницу цена этих контрактов составила $63,29 за баррель, поднявшись на $1,62 (2,63%).

Фьючерс на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на $0,37 (0,69%) - до $54,36 за баррель. По итогам предыдущей сессии контракт вырос в цене на $1,4 (2,66%) - до $53,99 за баррель.

Согласно данным Baker Hughes, обнародованным в минувшую пятницу, число действующих нефтяных буровых установок в США на прошлой неделе снизилось на 11 единиц - до 789 установок. Падение отмечено по итогам четвертой из последних пяти недель, с начала года число действующих установок уменьшилось на 96 единиц.

Тем временем министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил на Петербургском международном экономическом форуме, что кооперация России и Саудовской Аравии в рамках сделки ОПЕК+ будет продолжаться. Министр выразил уверенность в том, что страны ОПЕК+ продлят соглашение об ограничении добычи до конца 2019 года, поскольку цена нефти ниже $60 за баррель не дает инвесторам уверенности в инвестициях.

Глава Минэнерго РФ Александр Новак в свою очередь отметил, что Россия и Саудовская Аравия одинаково понимают ситуацию на нефтяном рынке и договорились принимать совместные решения.

Теги: #цены #нефть
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