Экономика

15:00 07.06.2019

Верховный Суд начал рассмотрение дел по squeeze-out

2 мин читать
Верховный Суд начал рассмотрение дел по squeeze-out

Верховный Суд начал рассмотрение дел по обязательной продаже миноритариями акций по требованию владельцев более 95% акций (squeeze-out), сообщила судья Кассационного хозяйственного суда Анна Вронская на VI Международном форуме корпоративных секретарей в Киеве в пятницу.

"На данный момент в Верховном Суде есть одно дело по squeeze-out. Окончательное решение еще не вынесено. Я вхожу в коллегию, которая его рассматривает, поэтому воздержусь от каких-либо комментариев о ходе дела", – сообщила Вронская.

По данным члена правления "Национального депозитария Украины" (НДУ) Алексея Тарасенко, с момента имплементации squeeze-out данным инструментом воспользовались 260 компаний, что гораздо ниже ожидаемого уровня. Жалобы на squeeze-out были только в 30 случаях, что является невысоким показателем, отметил он.

По словам Тарасенко, в рамках данной процедуры есть некоторые проблемы с определением цены выкупа пакета миноритария. Оценку акций должны проводить независимые оценщики, и "Национальный депозитарий Украины" имеет договоренность с Фондом госимущества (ФГИ) Украины относительно проверки лицензий оценщиков. К настоящему времени НДУ получил ответы по 60 оценкам акций компаний, из них 12 оценок были определены как некачественные.

Тарасенко объяснил, что НДУ сможет предоставить данные ответы от ФГИ, если депозитарий привлекут в суд в качестве третьей стороны, однако самостоятельно предпринимать какие-либо действия по некачественной оценке акций НДУ не может.

Как отметил член НКЦБФР Максим Либанов, вопрос о том, что делать с деньгами на эскроу-счетах, которые не забрали бывшие миноритарии после squeeze-out, будет решен после парламентских выборов.

"Возвращать деньги мажоритариям – это могло бы материализовать риск неконстуционности всей процедуры: получится, право собственности забрали, и компенсацию также забрали. Сейчас мы уже можем определить масштаб вопроса, будем выходить с этим на профильный комитет", – объяснил он.

По данным Либанова, совокупная стоимость проведенных squeeze-out на конец мая 2019 года составляет 1,35 млрд грн. Из них 2/3 денег – почти 700 млн грн – уже забрали бывшие акционеры, остальная сумма пока находится на эскроу-счетах.

Минфин Украины весной этого года издал обобщающую налоговую консультацию по squeeze-out, согласно которой миноритарий-физлицо должен отражать полученные доходы в ежегодной налоговой декларации, являясь налоговым агентом. По мнению ряда экспертов рынка, это также может быть одной из причин наличия значительных невыбранных сумм на эскроу-счетах.

Теги: #верховный_суд #украина #вронская
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:52 07.06.2019
У "Украинской стратеги Гройсмана" не будет мажоритарщиков на выборах в Раду

У "Украинской стратеги Гройсмана" не будет мажоритарщиков на выборах в Раду

15:38 07.06.2019
"Нафтогаз" готов к переговорам с "Газпромом" исключительно в 3-стороннем формате

"Нафтогаз" готов к переговорам с "Газпромом" исключительно в 3-стороннем формате

15:34 07.06.2019
Германия выделяет EUR 5млн на гумпомощь для жителей Донбасса Союз рабочих самаритян

Германия выделяет EUR 5млн на гумпомощь для жителей Донбасса Союз рабочих самаритян

15:30 07.06.2019
"Украинская стратегия" приняла решение участвовать в выборах в Раду, утвердила список кандидатов и программу

"Украинская стратегия" приняла решение участвовать в выборах в Раду, утвердила список кандидатов и программу

15:30 07.06.2019
В кинотеатре "Киев" проводят инвентаризацию, задержаны 10 человек

В кинотеатре "Киев" проводят инвентаризацию, задержаны 10 человек

15:19 07.06.2019
Исполнительный директор "Нафтогаза" считает скидки "Газпрома" химерными, призывает выполнять текущий контракт и решения судов

Исполнительный директор "Нафтогаза" считает скидки "Газпрома" химерными, призывает выполнять текущий контракт и решения судов

14:56 07.06.2019
В Украине в субботу удержится жаркая погода с кратковременными грозовыми дождями

В Украине в субботу удержится жаркая погода с кратковременными грозовыми дождями

14:56 07.06.2019
Кучма и посол Японии в Украине Кураи обсудили ситуацию на Донбассе и работу ТКГ

Кучма и посол Японии в Украине Кураи обсудили ситуацию на Донбассе и работу ТКГ

14:44 07.06.2019
Военная приемка МОУ продолжает блокировать производство новой бронетехники для ВСУ из бронестали ЕС стандарта НАТО

Военная приемка МОУ продолжает блокировать производство новой бронетехники для ВСУ из бронестали ЕС стандарта НАТО

14:38 07.06.2019
Международные резервы Украины в мае уменьшились на 5,5% - НБУ

Международные резервы Украины в мае уменьшились на 5,5% - НБУ

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

"Нафтогаз" готов к переговорам с "Газпромом" исключительно в 3-стороннем формате

Исполнительный директор "Нафтогаза" считает скидки "Газпрома" химерными, призывает выполнять текущий контракт и решения судов

Международные резервы Украины в мае уменьшились на 5,5% - НБУ

Бойко и Медведчук продолжают обсуждать в РФ сотрудничество с "Газпромом"

Транзит газа через Украину за 5 мес.-2019 вырос на 8% – глава "Нафтогаза"

ПОСЛЕДНЕЕ

Нефтяной рынок активно восстанавливается, нивелирует падение с начала недели

Лукашенко считает белорусскую нефть потенциальным ресурсом для национальных НПЗ

НКРЭКУ включила в тарифы "Укрэнерго" средства на обеспечение запуска нового рынка э/э с 1 июля, за исключением расходов по PSO

Убыток ПриватБанка из-за аннексии Крыма превышает $9 млрд

Швейцарский регулятор оштрафовал 5 банков на $90 млн за манипулирование валютными курсами

Бойко и Медведчук продолжают обсуждать в РФ сотрудничество с "Газпромом"

ICU прогнозирует снижение учетной ставки НБУ до 16% к концу года

МАУ планирует часть транзитных марщрутов в/из Винницы через Киев выполнять с привлечением автобусных перевозок

"Херсоноблэнерго" реконструирует подстанцию для присоединения СЭС супруги Авакова

Европейские фондовые рынки растут в ожидании статистики с рынка труда США

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА