Верховный Суд начал рассмотрение дел по squeeze-out

Верховный Суд начал рассмотрение дел по обязательной продаже миноритариями акций по требованию владельцев более 95% акций (squeeze-out), сообщила судья Кассационного хозяйственного суда Анна Вронская на VI Международном форуме корпоративных секретарей в Киеве в пятницу.

"На данный момент в Верховном Суде есть одно дело по squeeze-out. Окончательное решение еще не вынесено. Я вхожу в коллегию, которая его рассматривает, поэтому воздержусь от каких-либо комментариев о ходе дела", – сообщила Вронская.

По данным члена правления "Национального депозитария Украины" (НДУ) Алексея Тарасенко, с момента имплементации squeeze-out данным инструментом воспользовались 260 компаний, что гораздо ниже ожидаемого уровня. Жалобы на squeeze-out были только в 30 случаях, что является невысоким показателем, отметил он.

По словам Тарасенко, в рамках данной процедуры есть некоторые проблемы с определением цены выкупа пакета миноритария. Оценку акций должны проводить независимые оценщики, и "Национальный депозитарий Украины" имеет договоренность с Фондом госимущества (ФГИ) Украины относительно проверки лицензий оценщиков. К настоящему времени НДУ получил ответы по 60 оценкам акций компаний, из них 12 оценок были определены как некачественные.

Тарасенко объяснил, что НДУ сможет предоставить данные ответы от ФГИ, если депозитарий привлекут в суд в качестве третьей стороны, однако самостоятельно предпринимать какие-либо действия по некачественной оценке акций НДУ не может.

Как отметил член НКЦБФР Максим Либанов, вопрос о том, что делать с деньгами на эскроу-счетах, которые не забрали бывшие миноритарии после squeeze-out, будет решен после парламентских выборов.

"Возвращать деньги мажоритариям – это могло бы материализовать риск неконстуционности всей процедуры: получится, право собственности забрали, и компенсацию также забрали. Сейчас мы уже можем определить масштаб вопроса, будем выходить с этим на профильный комитет", – объяснил он.

По данным Либанова, совокупная стоимость проведенных squeeze-out на конец мая 2019 года составляет 1,35 млрд грн. Из них 2/3 денег – почти 700 млн грн – уже забрали бывшие акционеры, остальная сумма пока находится на эскроу-счетах.

Минфин Украины весной этого года издал обобщающую налоговую консультацию по squeeze-out, согласно которой миноритарий-физлицо должен отражать полученные доходы в ежегодной налоговой декларации, являясь налоговым агентом. По мнению ряда экспертов рынка, это также может быть одной из причин наличия значительных невыбранных сумм на эскроу-счетах.