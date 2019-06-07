Бойко и Медведчук продолжают обсуждать в РФ сотрудничество с "Газпромом"

"Газпром" готов начать переговоры о прямых поставках в Украину, которые позволят снизить цену на газ для потребителей на 25% от существующей, и увязывает их с переговорами о продлении транзита на период после 2019 года, заявил председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер.

"Надо понимать, что вопрос о том, будет контракт прямой на поставку российского газа на украинский рынок или его не будет, это также вопрос о том, какие газотранспортные мощности "Газпром", Российская Федерация будут иметь на границе России и Украины для подачи газа в газотранспортную систему Украины", - сказал он на встрече с оппозиционными украинскими политиками Юрием Бойко и Виктором Медведчуком.

По его словам, в последнее время неоправданно большое внимание уделяется только вопросу продления контракта на транзит.

"На самом деле первым, самым главным и самым значимым вопросом является заключение контракта прямого на поставку российского газа в Украину. В первую очередь, это вопрос цен, которые, конечно же, будут ниже, которые будут, без сомнения, более конкурентоспособные, чем какие-либо другие варианты поставок газа", – заявил глава российской компании.

Миллер высказался за прямые переговоры с Киевом по газовым вопросам, тогда как последние годы стороны встречаются преимущественно в трехстороннем формате с участием представителей Еврокомиссии.

"Мы рады слышать позитивные реакции украинского общества на перспективы прямых переговоров по газовым вопросам", - сказал глава "Газпрома".

Вместе с тем он отметил, что пока не было никаких сигналов от нового украинского президента по газовым вопросам, и в связи с этим прямые контакты, переговоры и по контракту на транзит, и по контракту на поставку газа продолжаются с партией "Оппозиционная платформа "За жизнь".

"Мы подтверждаем тот уровень цен, который обсуждался в рамках предыдущих встреч, по которым мы готовы поставлять газ в Украину по нашим прямым поставкам, и готовы начать переговоры по подготовке соглашения по поставкам российского газа, которые обеспечили бы цену на 25% ниже у конечного потребителя, чем есть в настоящее время", - добавил Миллер.

По словам Медведчука, стоимость газа для населения на Украине не может превышать 4 тыс. грн за 1000 куб. м.

"У нас критически мало времени, чтобы договориться с "Газпромом" по газовым вопросам", - отметил Бойко.