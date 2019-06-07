ГАЗО не фиксирует резкого увеличения посещаемости Чернобыля, несмотря на заявления туроператоров

Открывать новый контрольно-пропускной пункт (КПП) на границе зоны отчуждения нет необходимости, действующий КПП "Дитятки" справляется с нынешним потоком туристов, считает глава Госагентства по управлению зоной отчуждения (ГАЗО) Виталий Петрук.

"Я считаю, что пропускной способности пункта для нынешнего количества посетителей достаточно. Мы пока не видим необходимости открывать новый пропускной пункт", – сообщил Петрук в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

По его словам, ведомство не фиксирует резкого увеличения посещаемости зоны отчуждения, несмотря на заявления туроператоров.

"Ежегодный прирост посещаемости зоны отчуждения составляет 30%. В этом году по состоянию на 1 июня этот прирост составляет 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Туристические операторы утверждают, что замечают увеличение спроса, но на данный момент я не могу это подтвердить", – отметил Петрук.

По его словам, в лидерах по посещаемости туристы из Великобритании, Германии, Польши, США.

"Из 72 тыс. посетителей в прошлом году, 80% составляют иностранцы. Сказать, что в статистике какая-то одна страна доминирует нельзя. Нет страны, количество посетителей из которой превышает 10% общего количества", – добавил глава ГАЗО.

По его словам, на действующих КПП "Дитятки" на границе 30-километровой зоны и КПП "Лелев" в 10-километровой продолжается модернизация, в частности, внедрены системы фото- и видеофиксации, в сентябре-2018 появился электронный билет.