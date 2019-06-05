Экономика

15:57 05.06.2019

Апелляция обязала НКРЭКУ обеспечить возмещение "Харьковгазу" 590 млн грн за экономически необоснованный тариф

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Апелляция обязала НКРЭКУ обеспечить возмещение "Харьковгазу" 590 млн грн за экономически необоснованный тариф

Шестой апелляционный административный суд (Киев) подтвердил решение суда первой инстанции по иску АО "Харьковгаз" к Нацкомиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), обязав регулятора установить для компании экономически обоснованный тариф, включив в него возмещение 589,9 млн грн убытков.

Об этом сообщил глава правления "Харьковгаза" Дмитрий Новицкий на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в среду.

Речь, в частности, идет о компенсации убытков, понесенных компанией в результате установления для нее тарифа, в котором объем природного газа для производственно-технологических расходов (ПТР) был учтен не на достаточном уровне.

Согласно решению суда от 15 мая 2019 года, НКРЭКУ обязана включить в тариф компенсацию стоимости газа на ПТР за 2014-2015 гг. в размере 230,3 млн грн, за 2016-2017 гг. – 124 млн грн, за прошлый год – 235,3 млн грн.

Так, по данным "Харьковгаза", цена топлива, учтенная Нацкомисией в тарифе, составляет 5,8 тыс. грн за 1 тыс. куб. м газа, в то время как фактическая средневзвешенная цена за 2018 год составила более 11 тыс. грн.

Ранее аналогичное решение Шестой апелляционный админсуд вынес относительно иска АО "Днепропетровскгаз" о компенсации Нацкомиссией 1,038 млрд грн убытков от необоснованного тарифа на распределение.

Как сообщалось, газораспределительные компании неоднократно поднимали вопрос учета на ненадлежащем уровне объемов газа для ПТР в установленных регулятором тарифах, а также вопрос учета газа для ПТР по заниженной стоимости. По данным "Региональной газовой компании" (РГК), убытки операторов газораспределительных сетей в том числе и из-за заниженного тарифа за последние пять составили 40 млрд грн.

Теги: #харьковгаз #возмещение #украина #тариф #нкрэку
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