Э/э для небытовых потребителей подорожает на 40-50% при проведении энергореформы с утвержденным в мае механизмом PSO - НКРЭКУ

Применение утвержденного правительством порядка компенсации разницы между ценой э/э для населения и ее рыночной ценой в новой модели энергорынка приведет к росту цен для небытовых потребителей на 40-50%, во избежание коллапса рынка порядок должен быть изменен.

Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник в правительстве, письмо с соответствующим предостережением и предложениями направила в Кабинет министров и Министерство энергетики и угольной промышленности председатель Нацкомиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), Оксана Кривенко в понедельник.

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Регулятор напоминает, что правительство на заседании 22 мая утвердило разработанный Минэнергоугля порядок возложения публичных спецобязательств (PSO, Public Service Obligation) по поставке э/э для нужд населения до 31 декабря 2020 года (текст документа все еще официально не опубликован – ИФ). Документ предполагает возложение PSO на НАЭК "Энергоатом", АО "Укргидроэнерго" (путем их обязательства продавать э/э по определенным правилам) и НЭК "Укрэнерго" (путем включения сумм компенсации в тариф на диспетчеризацию).

По мнению НКРЭКУ, принятая правительством редакция документа содержит критические недостатки, и одним из вероятных последствий запуска новой модели энергорынка с таким механизмом PSO станет рост цен для небытовых потребителей на 40-50%.

Это произойдет в связи, в частности, с увеличением прибыли "Энергоатома" на сумму от 53 млрд грн до 75 млрд грн в год, а также за счет роста расходов "Укрэнерго" на сумму от 35 млрд грн до 44 млрд грн, отмечает НКРЭКУ.

К тому же при обороте "Укрэнерго" в 14 млрд грн в год и предполагаемой сумме возложенных на него PSO 35-44 млрд грн, а также 19 млрд грн в год спецобязательств по компенсации стоимости "зеленой" э/э (которые также временно планируют возложить на "Укрэнерго"), финансовая устойчивость оператора системы передачи будет крайне нестабильной. Любые колебания финансового потока (связанные с неполной оплатой э/э потребителями) приведут к отсутствию средств на выполнение PSO, в итоге поставщики универсальных услуг (ПУУ) не смогут закупить э/э для населения и наступит коллапс рынка, прогнозирует НКРЭКУ.

Помимо этого, принятый Кабмином механизм возложения PSO в электроэнергетике сложно реализовать, считают в НКРЭКУ. Для этого требуется точный прогноз ряда показателей, таких как объем продаж "Энергоатома" по специальной цене, объем продаж "Укргидроэнерго" по специальной цене и оставшийся объем э/э, необходимый для поставки населению, по рыночной цене (компенсация по нему будет включаться в тариф "Укрэнерго").

Для реализации механизма потребуются две аукционные площадки по заключению двусторонних договоров государственными энергогенерирующими компаниями. На одной они будут заключать договора с ПУУ (которые затем поставят купленную по спеццене э/э населению), на другой – с остальными участниками рынка (поставщиками и крупными потребителями).

Еще одно осложнение: Порядок формирования тарифа на диспетчеризацию "Укрэнерго" не предполагает включения таких расходов, как PSO (для внесения изменений в Порядок понадобится два месяца). Кроме того, у НКРЭКУ нет закрепленных законом полномочий для расчета объемов PSO, напоминает регулятор.

Для урегулирования ситуации Комиссия предлагает обязать "Энергоатом" продавать на аукционах минимум 80%, а "Укргидроэнерго" – минимум 50% производимой э/э по фиксированным ценам. Это предотвратит неконтролируемый рост цен на э/э АЭС, считает регулятор. При этом цена на аукционах будет одинаковой для всех покупателей, что исключит возможности манипуляций на закупке-продаже (то есть ПУУ не сможет приобрести э/э по цене для населения и перепродать ее малому небытовому потребителю вдвое-втрое дороже).

Для ПУУ регулятор предлагает установить определенную долю закупок на аукционах. На них также будет закупаться э/э на технологические нужды.

Оплатить оставшиеся суммы компенсации стоимости э/э для населения, по предложению НКРЭКУ, будет обязан "Энергоатом", заключив соответствующие соглашения с ПУУ.

НКРЭКУ сообщила, что неурегулированный вопрос с компенсацией стоимости цены э/э для населения не дает ей возможность рассчитать предельные величины цен на новых сегментах вводимого с 1 июля энергорынка, тогда как именно эти ценовые ограничения должны предотвратить возможный резкий скачок стоимости э/э для небытовых потребителей.

В настоящее время население Украины оплачивает около 30% себестоимости э/э. По информации агентства "Интерфакс-Украина", НКРЭКУ вначале 2019 года разработала поэтапный график повышения тарифов для граждан в течение двух лет, однако впоследствии власти отказались от этого повышения. В связи с этим возникла необходимость ввести новый механизм дотирования населения, поскольку с вводом нового рынка э/э с 1 июля прекращает существование оптовый покупатель (ГП "Энергорынок") и текущий механизм дотационных сертификатов (включение определенных сумм в оптово-рыночную цену э/э) больше невозможно будет использовать.

Закон "О рынке э/э" предполагает, что запуск новой модели оптового рынка э/э происходит при приведении цен на э/э для населения к экономически обоснованному уровню.