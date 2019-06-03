BMW отзовет с китайского рынка свыше 319 тыс. автомобилей

Германский автопроизводитель BMW отзывает 319,045 тыс. автомобилей в Китае из-за неисправности нагревателей клапана в системе вентиляции картера, сообщило Государственное управление по регулированию рынка.

Кампания затронет 174,027 тыс. седанов китайского производства и 145,018 тыс. импортных автомобилей.

Из-за дефектных материалов и производственных ошибок во внутренних деталях нагревателей клапана может произойти короткое замыкание, в результате чего они могут перегреться и расплавиться, что повышает риск возникновения пожара, сообщает агентство "Синьхуа".

BMW заменит неисправные детали бесплатно.