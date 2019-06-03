Экономика

12:16 03.06.2019

Экс-президент "Киевстара" инвестировал 332 тыс. грн в украинский стартап по измерению NPS Revizion

2 мин читать
Экс-президент "Киевстара" инвестировал 332 тыс. грн в украинский стартап по измерению NPS Revizion

Экс-президент крупнейшего в Украине оператора мобильной связи компании "Киевстар" Петр Чернышов вложил 332,25 тыс. грн в сервис по измерению индекса NPS (Net Promoter Score - или Индекс Лояльности Клиентов) для малого и среднего бизнеса Revizion.

Об этом он написал на своей странице в соцсети Facebook на выходных.

"Одна из компаний, где я являюсь не только инвестором, но и ментором - Revizion. Есть и другие, и не в Украине тоже, но секреты буду открывать постепенно", - сообщил Чернышов.

Он также отметил, что с компанией уже работает множество различный сетей ресторанов, среди которых: Tarantino Family, La Famiglia, холдинг !FEST, сеть ресторанов Саввы Либкина, Pesto cafe, а также большие дистрибуционные компании и государственные учреждения - университеты, поликлиники, больницы и транспортные компании.

В частности, по словам Чернышова, сервис Revizion подписал контракт с "Укрпоштой" и сейчас начинается его внедрение во многих отделениях.

Согласно информации в едином реестре юридических и физлиц-предпринимателей, Чернышов внес в уставной капитал компании 332,25 тыс. грн и получил долю в 15%. При этом, одним из совладельцев и конечных бенефициаров ООО "Ревизион" выступает сын экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой и совладелец сервиса для телемедицины "Медикит" Антон Гонтарев – его вклад в уставной капитал общества составляет 598,05 тыс. грн (27%).

По мнению Чернышова, главное преимущество Revizion перед конкурентами заключается в детальной статистике, простоте для пользователя услугой и охвате всех каналов связи.

Сервис обратной связи Revizion был создан в 2017 году. Он позволяет клиентам оставлять отзывы с помощью QR-кодов, email-сообщений, звонков и поддерживает API.

По состоянию на начало июня уставной фонд ООО "Ревизион" составил 2,215 млн грн. Среди акционеров также Сергей Голобородько, Сергей Шаприенко и Юрий Быкориз.

Теги: #стартап #киевстар #украина #чернышов
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:40 03.06.2019
Врио главы СБУ Баканов заявляет, что готов возглавить Службу, если Рада примет такое решение

Врио главы СБУ Баканов заявляет, что готов возглавить Службу, если Рада примет такое решение

12:38 03.06.2019
Зеленский 4-5 июня в Брюсселе встретится с генсеком НАТО Столтенбергом и президентом Евросовета Туском

Зеленский 4-5 июня в Брюсселе встретится с генсеком НАТО Столтенбергом и президентом Евросовета Туском

12:30 03.06.2019
Тимошенко ратует за начало переговоров по освобождению удерживаемых в РФ украинцах "с чистого листа"

Тимошенко ратует за начало переговоров по освобождению удерживаемых в РФ украинцах "с чистого листа"

12:27 03.06.2019
Зеленский требует от врио главы СБУ Баканова за 2 недели дать первые результаты борьбы с теневой экономикой

Зеленский требует от врио главы СБУ Баканова за 2 недели дать первые результаты борьбы с теневой экономикой

12:07 03.06.2019
НБУ объясняет ослабление гривни в конце мая внешними факторами и ростом неопределенности в Украине

НБУ объясняет ослабление гривни в конце мая внешними факторами и ростом неопределенности в Украине

12:01 03.06.2019
Шебелинский ГПЗ работает в штатном режиме, на отгрузку готовой продукции пожар не повлиял – "Укргазвыдобування"

Шебелинский ГПЗ работает в штатном режиме, на отгрузку готовой продукции пожар не повлиял – "Укргазвыдобування"

11:46 03.06.2019
Ярош будет баллотироваться в Раду по списку "Свободы"

Ярош будет баллотироваться в Раду по списку "Свободы"

11:46 03.06.2019
Тимошенко обвиняет КС в планах сорвать досрочные выборы в Раду

Тимошенко обвиняет КС в планах сорвать досрочные выборы в Раду

11:40 03.06.2019
КС во вторник определится с формой слушания дела о конституционности указа президента о роспуске Рады в закрытом режиме

КС во вторник определится с формой слушания дела о конституционности указа президента о роспуске Рады в закрытом режиме

11:35 03.06.2019
Новое украинское правописание вступило в силу

Новое украинское правописание вступило в силу

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Дефицит сводного платежного баланса Украины в апреле-2019 составил $45 млн

Фонд инвестиций в украинскую недвижимость DUPD завершил 2018г с прибылью $3,2 млн

Верховный суд отказался арестовать имущество украинских "дочек" российских госбанков

ЕБРР может предоставить "Киевтеплоэнерго" кредит до EUR140 млн на модернизацию теплоэнергетического комплекса

Коломойский опять пытается заблокировать иск НБУ в Швейцарии с помощью украинских судов - НБУ

ПОСЛЕДНЕЕ

Facebook обсуждает план создания цифровой валюты с CFTC

Акции EasyJet могут исключить из индекса FTSE 100 по итогам квартального пересмотра

Ввод жилья в Украине в I кв. увеличился на 32,3%

Украина завершила весеннюю посевную

Остатки средств на Едином казначейском счете в мае сократились на 20%

Infineon купит Cypress Semi за 9 млрд евро

НБУ на минувшей неделе впервые с середины марта выступил нетто-продавцом валюты

Сингапурская Westgasoil намерена построить завод по выпуску метанола и олефинов стоимостью $1,8 млрд в Казахстане

Трамп лишает Индию привилегий в торговых отношениях с 5 июня

Дефицит сводного платежного баланса Украины в апреле-2019 составил $45 млн

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА