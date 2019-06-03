Экс-президент "Киевстара" инвестировал 332 тыс. грн в украинский стартап по измерению NPS Revizion

Экс-президент крупнейшего в Украине оператора мобильной связи компании "Киевстар" Петр Чернышов вложил 332,25 тыс. грн в сервис по измерению индекса NPS (Net Promoter Score - или Индекс Лояльности Клиентов) для малого и среднего бизнеса Revizion.

Об этом он написал на своей странице в соцсети Facebook на выходных.

"Одна из компаний, где я являюсь не только инвестором, но и ментором - Revizion. Есть и другие, и не в Украине тоже, но секреты буду открывать постепенно", - сообщил Чернышов.

Он также отметил, что с компанией уже работает множество различный сетей ресторанов, среди которых: Tarantino Family, La Famiglia, холдинг !FEST, сеть ресторанов Саввы Либкина, Pesto cafe, а также большие дистрибуционные компании и государственные учреждения - университеты, поликлиники, больницы и транспортные компании.

В частности, по словам Чернышова, сервис Revizion подписал контракт с "Укрпоштой" и сейчас начинается его внедрение во многих отделениях.

Согласно информации в едином реестре юридических и физлиц-предпринимателей, Чернышов внес в уставной капитал компании 332,25 тыс. грн и получил долю в 15%. При этом, одним из совладельцев и конечных бенефициаров ООО "Ревизион" выступает сын экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой и совладелец сервиса для телемедицины "Медикит" Антон Гонтарев – его вклад в уставной капитал общества составляет 598,05 тыс. грн (27%).

По мнению Чернышова, главное преимущество Revizion перед конкурентами заключается в детальной статистике, простоте для пользователя услугой и охвате всех каналов связи.

Сервис обратной связи Revizion был создан в 2017 году. Он позволяет клиентам оставлять отзывы с помощью QR-кодов, email-сообщений, звонков и поддерживает API.

По состоянию на начало июня уставной фонд ООО "Ревизион" составил 2,215 млн грн. Среди акционеров также Сергей Голобородько, Сергей Шаприенко и Юрий Быкориз.