Экономика

10:20 03.06.2019

Трамп лишает Индию привилегий в торговых отношениях с 5 июня

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Трамп лишает Индию привилегий в торговых отношениях с 5 июня

Президент США Дональд Трамп принял решение лишить Индию привилегий в торговых отношениях со Штатами в рамках Всеобщей системы преференций в пользу развивающихся стран (Generalized System of Preferences, GSP).

В результате Индия лишится возможности беспошлинно экспортировать в США порядка 2 тыс. наименований товаров.

"Я пришел к заключению, что Индия не представила Соединенным Штатам убедительных доказательств в том, что будет обеспечивать равноценный и адекватный доступ к своим рынкам", - заявил Трамп.

"В связи с этим будет целесообразным лишить Индию статуса развивающейся страны, получающей преференции в рамках GSP, с 5 июня 2019 года", - говорится в заявлении, распространенном Белым домом.

Программа GSP была создана более 40 лет назад - в 1976 году - с целью стимулирования экономического роста в emerging markets, и позволяла развивающимся странам беспошлинно экспортировать определенные товары в США.

Правительство Индии назвало "печальным" решение Трампа, однако заявило о намерении сохранять сильные экономические связи с Вашингтоном.

США заявляли о намерении лишить Индию статуса бенефициара в рамках GSP еще в марте, однако откладывали принятие этого решения до завершения парламентских выборов в стране, пишет Financial Times.

Источник газеты в министерстве торговли Индии дал понять, что такой шаг Вашингтона является не важным, поскольку выигрыш индийских экспортеров от системы GSP является "минимальным".

Теги: #трамп #торговля #индия
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