Экономика

19:23 28.05.2019

Данилюк о "дефолте": есть позиция отдельных бизнесменов, а есть позиция государства - защищать своих граждан

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Данилюк о "дефолте": есть позиция отдельных бизнесменов, а есть позиция государства - защищать своих граждан

Секретарь СНБО Александр Данилюк отмечает, что президент Украины Владимир Зеленский при принятии решений руководствуется не советами отдельных бизнесменов, а интересами страны.

"Я не думаю, что президент прислушивается сейчас к подобным советам. У него сейчас сформирована команда людей, к которым он прислушивается. Еще раз подчеркну: есть позиция отдельных бизнесменов. Позиция государства заключается в другом – государство должно защищать интересы граждан", - сказал он на брифинге в Киеве во вторник.

Данилюк подчеркнул, что невыполнение Украиной своих обязательств по долговым инструментам является "дорогой в никуда", подрывающей доверие к государству и которая сразу приведет к последствиям, которые негативно ощутят на себе украинцы. "Поэтому такие решения даже не рассматриваются", - заявил он.

Как сообщалось, бизнесмен Игорь Коломойский в интервью Financial Times сказал, что выступает за объявление Украиной дефолта, сославшись на примеры Греции и Аргентины. "По моему мнению, мы должны относиться к нашим кредиторам, как Греция. Это пример для Украины", - сказал Коломойский.

Теги: #дефолт #данилюк #мнение
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