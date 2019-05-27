Экономика

15:53 27.05.2019

Дефолт может стать катализатором экономического роста в Украине – Украинский институт будущего

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Объявление Украиной дефолта может способствовать дальнейшему экономическому росту, полагает исполнительный директор Украинского института будущего Виктор Андрусив.

"Когда происходит дефолт, единственный способ выжить – это провести реформы. Это серьезный кризис, однако, в первую очередь, не экономический, а политический и социальный. С большинством стран, которые пережили дефолт, ничего плохого не случилось. Наоборот, за несколько лет они начали расти и наверстывать утраченные возможности", – сказал он агентству "Интерфакс-Украина", комментируя заявление бизнесмена Игоря Коломойского о том, что Украина должна последовать примеру Греции и Аргентины и объявить дефолт.

При этом, уточнил Андрусив, Украине стоит всеми возможными путями стараться избежать дефолта. Однако шансы, что это все-таки удастся, существенно сократились из-за объявления досрочных выборов, полагает он.

"Дефолт – это крайняя ситуация, которая определяет неспособность власти провести реформы, которые позволили бы его избежать. Украина, безусловно, может избежать дефолта. Однако шансы такого сценария значительно уменьшились из-за объявления досрочных выборов. Как следствие, в этом году с большой долей вероятности не получим международной помощи. Конец года будет для нас очень сложным. Поэтому ситуация может стать самой по себе дефолтной", – пояснил исполнительный директор Украинского института будущего.

По мнению Андрусива, в таком случае оптимальным вариантом для выхода из ситуации будет "управляемый дефолт".

"Для нас важно избежать ситуации неконтролируемого дефолта. А управляемый дефолт означает, что мы с нашими партнерами – как МВФ, ВБ и другими – согласовываем, что есть некоторая кризисная ситуация, при которой мы не можем выплачивать долги. И они идут нам навстречу – разрешают временно не выплачивать их. Это будет означать дефолт, но он не будет объявлен. Это значит, мы через некоторое время вернемся к тому, чтобы их выплачивать", – сказал.

"Дефолт заставит власть провести те реформы, которые оттягивались годами", – подчеркнул Адрусив, уточнив при этом, что речь идет, в первую очередь, об открытии рынка земли, а также об эффективном управлении государственной собственностью.

В то же время в Украинском институте будущего

Теги: #андрусив #дефолт
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