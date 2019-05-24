НБУ обжаловал решения админсуда о незаконности национализации ПриватБанка и перечня связанных лиц

Национальный банк Украины 24 мая подал апелляции на два вердикта Окружного административного суда Киева от 18 апреля 2019 года, отменивших решения НБУ о выводе неплатежеспособного ПриватБанка с рынка с участием государства и определении перечня связанных лиц с ПриватБанком.

"Поэтому на сегодня указанные судебные решения не вступили в законную силу и не имеют никаких правовых последствий", - говорится в релизе Нацбанка в пятницу.

Как сообщалось, решение ОАС Киева о неправомерности национализации ПриватБанка 16 мая обжаловал и Кабинет министров Украины.