Экономика

13:09 24.05.2019

НБУ обжаловал решения админсуда о незаконности национализации ПриватБанка и перечня связанных лиц

1 мин читать
НБУ обжаловал решения админсуда о незаконности национализации ПриватБанка и перечня связанных лиц

Национальный банк Украины 24 мая подал апелляции на два вердикта Окружного административного суда Киева от 18 апреля 2019 года, отменивших решения НБУ о выводе неплатежеспособного ПриватБанка с рынка с участием государства и определении перечня связанных лиц с ПриватБанком.

"Поэтому на сегодня указанные судебные решения не вступили в законную силу и не имеют никаких правовых последствий", - говорится в релизе Нацбанка в пятницу.

Как сообщалось, решение ОАС Киева о неправомерности национализации ПриватБанка 16 мая обжаловал и Кабинет министров Украины.

Теги: #апелляция #нбу #приватбанк #суд
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:37 24.05.2019
Гладковский-младший просит суд ускорить судебное рассмотрение его иска к журналистам-расследователям

Гладковский-младший просит суд ускорить судебное рассмотрение его иска к журналистам-расследователям

13:53 24.05.2019
Изменение корпоративного управления в ПриватБанке после национализации вывело его в прибыль – посольство США

Изменение корпоративного управления в ПриватБанке после национализации вывело его в прибыль – посольство США

12:59 24.05.2019
Роспуск парламента обойдется Украине в $300-400 млн из-за удорожания заимствований – первый замглавы Совета НБУ

Роспуск парламента обойдется Украине в $300-400 млн из-за удорожания заимствований – первый замглавы Совета НБУ

06:14 24.05.2019
Житель Харьковщины, участвовавший в НВФ "ДНР", приговорен к 3,5 годам тюрьмы

Житель Харьковщины, участвовавший в НВФ "ДНР", приговорен к 3,5 годам тюрьмы

04:31 24.05.2019
Коломойский предложил мировое соглашение по ПриватБанку в обмен на долю около 25% акций банка

Коломойский предложил мировое соглашение по ПриватБанку в обмен на долю около 25% акций банка

03:34 24.05.2019
Рассмотрение апелляций по делу о ДТП, в котором погибли 6 человек, назначено на 14 августа

Рассмотрение апелляций по делу о ДТП, в котором погибли 6 человек, назначено на 14 августа

18:25 23.05.2019
Суд продолжит 31 мая рассмотрение ходатайства защиты нардепа Онищенко о снятии его с розыска

Суд продолжит 31 мая рассмотрение ходатайства защиты нардепа Онищенко о снятии его с розыска

18:14 23.05.2019
Валютный рынок Украины спокойно отреагировал на роспуск Рады - замглавы НБУ

Валютный рынок Украины спокойно отреагировал на роспуск Рады - замглавы НБУ

17:14 23.05.2019
НБУ вынужден будет вновь признать неплатежеспособным ПриватБанк в случае реализации решении суда об отмене его национализации

НБУ вынужден будет вновь признать неплатежеспособным ПриватБанк в случае реализации решении суда об отмене его национализации

13:01 23.05.2019
Глава НБУ не собирается в отставку

Глава НБУ не собирается в отставку

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Роспуск парламента обойдется Украине в $300-400 млн из-за удорожания заимствований – первый замглавы Совета НБУ

МВФ готов вернуться к обсуждению сотрудничества с Украиной после выборов – МВФ

Промпроизводство в Украине в апреле-2019 выросло на 5,2% – Госстат

Мининфраструктуры готовит конкурс по строительству грузового терминала в аэропорту "Борисполь" на условиях ГЧП

Валютный рынок Украины спокойно отреагировал на роспуск Рады - замглавы НБУ

ПОСЛЕДНЕЕ

Туристов в Черногории предложили штрафовать на 600 евро

Moody's понизило рейтинг Nissan до "A3" с "A2", прогноз - "негативный"

Royal Mail установит в Британии первые почтовые ящики для посылок

США планируют ввести пошлины на товары из стран, занижающих курсы своих валют - министр торговли

Грузинский лари побил исторический антирекорд, власти не видят оснований для паники

Вопрос с Huawei может быть решен в рамках торгового соглашения США-КНР - Трамп

Доллар США слабо снижается к мировым валютам после роста накануне

Цена никеля в Лондоне подскочила на 5% за несколько минут

Фармацевтика станет новым рывком, как IT в 1990-е годы – Шимкив

НКЦБФР утвердила план мер по созданию в Украине энергетических хабов

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА