Экономика

19:09 23.05.2019

Мининфраструктуры готовит конкурс по строительству грузового терминала в аэропорту "Борисполь" на условиях ГЧП

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Мининфраструктуры готовит конкурс по строительству грузового терминала в аэропорту "Борисполь" на условиях ГЧП

Министерство инфраструктуры Украины планирует строительство грузового терминала в международном аэропорту "Борисполь" на условиях государственно-частного партнерства (ГЧП).

Об этом генеральный директор "Борисполя" Павел Рябикин сообщил на брифинге в аэропорту в четверг.

"Сегодня в Мининфраструктуры готовится конкурс на ГЧП по грузовому терминалу. Мы могли бы уже начинать подготовительные работы, но, поскольку орган управления принял решение о проведении конкурса - сейчас согласовываются условия, и мы находимся в подвешенном состоянии, хотя нам надо срочно строить новый грузовой терминал", - отметил он.

По словам гендиректора, подготовленный предприятием проект строительства терминала понравился министерству, но в Мининфраструктуры решили, что строительством должен заниматься кто-то другой.

"Мы готовы его (грузовой терминал - ИФ) начать строить хоть завтра. Он будет находиться на месте старого терминала. Фактически у нас сейчас девять складов, из них три попадают в зону реконструкции, и мы на какое-то время оказываемся в очень сложных операционных условиях... Но я думаю, что за период от восьми до 12 рабочих месяцев мы можем реализовать этот проект", - подчеркнул Рябикин.

По его словам, грузовой терминал, прилегающий к терминалу "F", будет работать как грузовой склад на период строительства нового грузового терминала.

"Новый терминал будет располагаться рядом, сразу за ним. Там сейчас пять-шесть мелких сооружений, среди которых экспортный терминал, который был построен в 1962 году и склад транзитного хранения", - сообщил гендиректор "Борисполя".

Он также отметил, что среди компаний, заинтересованных в ГЧП, грузовая авиакомпания Silk Way, ряд специализированных концентраторов грузов, а также различные cargo-компании.

"Количество желающих велико. Вопрос - насколько они в состоянии реализовать этот проект", - подчеркнул Рябикин.

Он также отметил, что в этом году "Борисполь" может пережить зимние праздники без существенного грузового коллапса - команда аэропорта установила новое программное обеспечение по отслеживанию грузов, модернизировала логистику и систему хранения.

Теги: #борисполь #гчп
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