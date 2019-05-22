Кабмин утвердил решение об отделении ГТС по модели ownership unbundling

Кабинет министров Украины утвердил решение, согласно которому отделение газотранспортной системы (ГТС) будет реализовываться по модели ownership unbundling, сообщила пресс-служба "Магистральных газопроводов Украины".

Соответствующее решение о внесении изменений в правительственное постановление №496 было принято на заседании Кабмина в среду.

"Долгожданное решение дает возможность действительно начать выполнять внешние обязательства Украины перед ЕС и, что главное, обязательства по созданию либерализованного рынка природного газа перед конечными потребителями, промышленностью и участниками рынка", – отмечено в пресс-релизе, опубликованном на сайте МГУ.

Согласно заявлению компании, премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил разработать детальный план действий, а также скоординировать действия с Европейской комиссией, секретариатом Энергетического сообщества, Всемирным банком и другими международными партнерами.

"Прилагаем усилия для надлежащего выполнения данного решения с нашей стороны и надеемся на сотрудничество со всеми участниками процесса", – заявили в компании.