Экономика

15:59 22.05.2019

Кабмин утвердил решение об отделении ГТС по модели ownership unbundling

1 мин читать
Кабмин утвердил решение об отделении ГТС по модели ownership unbundling

Кабинет министров Украины утвердил решение, согласно которому отделение газотранспортной системы (ГТС) будет реализовываться по модели ownership unbundling, сообщила пресс-служба "Магистральных газопроводов Украины".

Соответствующее решение о внесении изменений в правительственное постановление №496 было принято на заседании Кабмина в среду.

"Долгожданное решение дает возможность действительно начать выполнять внешние обязательства Украины перед ЕС и, что главное, обязательства по созданию либерализованного рынка природного газа перед конечными потребителями, промышленностью и участниками рынка", – отмечено в пресс-релизе, опубликованном на сайте МГУ.

Согласно заявлению компании, премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил разработать детальный план действий, а также скоординировать действия с Европейской комиссией, секретариатом Энергетического сообщества, Всемирным банком и другими международными партнерами.

"Прилагаем усилия для надлежащего выполнения данного решения с нашей стороны и надеемся на сотрудничество со всеми участниками процесса", – заявили в компании.

Теги: #гтс #украина #кабмин
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:40 22.05.2019
Глава АП подал заявление о прекращении адвокатской деятельности и подчеркнул, что он не "адвокат Коломойского"

Глава АП подал заявление о прекращении адвокатской деятельности и подчеркнул, что он не "адвокат Коломойского"

15:59 22.05.2019
МВФ прекратил миссию в Украине

МВФ прекратил миссию в Украине

15:33 22.05.2019
Замглавы АП Рябошапка не исключает, что внеочередные выборы в Раду пройдут по старой системе

Замглавы АП Рябошапка не исключает, что внеочередные выборы в Раду пройдут по старой системе

15:08 22.05.2019
Зеленский предлагает смягчить ценз проживания в Украине для участия выборов в Раду – нардеп Попов

Зеленский предлагает смягчить ценз проживания в Украине для участия выборов в Раду – нардеп Попов

14:59 22.05.2019
Президент имеет только право законодательной инициативы, теперь мы будем обсуждать наши дальнейшие шаги - Стефанчук

Президент имеет только право законодательной инициативы, теперь мы будем обсуждать наши дальнейшие шаги - Стефанчук

14:33 22.05.2019
Парубий закрыл внеочередное заседание Рады, очередное заседание парламента состоится 28 мая

Парубий закрыл внеочередное заседание Рады, очередное заседание парламента состоится 28 мая

14:28 22.05.2019
Рада не внесла в повестку дня сессии законопроекты Зеленского, касающиеся изменений закона о выборах в Раду

Рада не внесла в повестку дня сессии законопроекты Зеленского, касающиеся изменений закона о выборах в Раду

14:28 22.05.2019
Кабмин ужесточил лицензионные условия для туроператоров

Кабмин ужесточил лицензионные условия для туроператоров

14:21 22.05.2019
Магазины H&M могут открыться в ТРЦ "Караван" в Харькове и Днепре

Магазины H&M могут открыться в ТРЦ "Караван" в Харькове и Днепре

14:19 22.05.2019
В Украине будет введен учет ДТП

В Украине будет введен учет ДТП

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Украина вводит запретительные пошлины на импорт цемента из РФ, Беларуси и Молдовы

"Укртранснафта" возобновила транзит нефти в страны ЕС

Миссия МВФ начала работу в Украине

"Астарта" завершила 1 кв.-2019 с чистым убытком EUR4,4 млн

Правительство обжаловало отмену национализации ПриватБанка

ПОСЛЕДНЕЕ

Инвесторы негативно отреагировали на первые назначения Зеленского - глава Dragon Capital

DCH I&RE Ярославского "разморозила" проект бизнес-центра класса "А" на Подоле

Расходы на субсидии для оплаты жилкомуслуг в Украине за 4 мес.-2019 увеличились на 27,2% – Госстат

Универсал Банк решил увеличить уставный капитал на 9,7%

Avon будет продана бразильскому производителю косметики Natura Cosmeticos

НБУ выиграл у связанных с Коломойским компаний суды по кредитам рефинансирования

Минск снял запрет на экспорт нефтепродуктов - "Белнефтехим"

Минфин понизил ставку по "коротким" ОВГЗ до 17,89% годовых

Стартап с украинскими корнями People.ai привлек привлек $60 млн инвестиций

Украина вводит запретительные пошлины на импорт цемента из РФ, Беларуси и Молдовы

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА