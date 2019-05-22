Экономика

12:05 22.05.2019

НБУ выиграл у связанных с Коломойским компаний суды по кредитам рефинансирования

3 мин читать
НБУ выиграл у связанных с Коломойским компаний суды по кредитам рефинансирования

Национальный банк Украины (НБУ) и ПриватБанк выиграли у связанных с экс-совладельцем банка Игорем Коломойским компаний суды, через которые они хотели снять с себя обязательства по кредитам рефинансирования, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе НБУ.

"14 мая 2019 года Большая палата Верховного суда поставила точку в делах №№910/16744/17, 910/16979/17 по искам имущественных поручителей, связанных с бывшими владельцами ПриватБанка, по кредитам рефинансирования, к НБУ и ПриватБанку об обязательствах регулятора списать средства с корреспондентских счетов банка на погашение задолженности по рефинансированию и обязательствам ПриватБанка погасить задолженность перед НБУ", - сказал представитель пресс-службы.

Согласно судебным материалам, НБУ и ПриватБанк выиграли судебное дело по искам Никопольского ферросплавного завода (НФЗ) и кипрской компании "Тровелко Холдингз Лимитед", которые требовали через суд освободить их от обязательств по рефинансированию, которое НБУ выдал ПриватБанку, на 2,6 млрд грн и 143 млн грн соответственно.

По словам представителя пресс-службы центробанка, целью указанных исков, которых всего было подано около 30, является освобождение от ответственности не только юридических лиц, связанных с бывшими владельцами банка, которые передали принадлежащее им имущество в залог Нацбанку, но и финансового поручителя - Коломойского. Указанная категория дел рассматривалась судами всех инстанций, начиная с 2017 года. Хозяйственный суд Киева и Киевский апелляционный хозяйственный суд сначала удовлетворяли все подобные иски и только после того, как Кассационный суд в составе Верховного суда выразил правовую позицию в поддержку НБУ и ПриватБанка и отменил предыдущие судебные решения, Северный апелляционный хозяйственный суд также стал на сторону регулятора.

После чего, имущественные поручители, учитывая правовые позиции апелляционного и кассационного судов, попытались обжаловать соответствующие решение, обратившись в Большую палату Верховного суда. Однако, и Большая палата отказала в удовлетворении кассационных жалоб имущественных поручителей, связанных с бывшими владельцами банка.

Представитель пресс-службы НБУ добавил, что с учетом положений хозяйственного процессуального законодательства правовые позиции Верховного суда являются обязательными для судов всех инстанций в подобных спорах.

Как сообщалось, Окружной административный суд Киева 18 апреля 2019 года отменил решение о национализации ПриватБанка, а также решение НБУ о перечне связанных лиц финучреждения.

Печерский райсуд Киева 20 апреля 2019 года принял решение о разрыве договора личной поруки Коломойского по кредитам рефинансирования ПриватБанка, полученным до его национализации. По данным НБУ, он взял на себя личные обязательства по погашение задолженности банка перед НБУ, которая по состоянию на апрель-2019 составляла 9,2 млрд грн.

Хозяйственный суд Киева перенес рассмотрение дела о признании недействительными пяти кредитных договоров рефинансирования, по которым НБУ предоставил ПриватБанку 9,2 млрд грн и личных поручительств по ним Коломойского, на 30 мая.

Правительство Украины 18 декабря 2016 года, сославшись на предложение НБУ и бывших акционеров ПриватБанка, крупнейшими из которых на тот момент были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, приняло решение о национализации этого крупнейшего на украинском рынке финучреждения. Экс-владельцы банка считают проведенную национализацию, в результате которой они полностью лишились своих акций, незаконной, тогда как ПриватБанк и государство требуют от них дополнительного возмещения ущерба. В настоящее время стороны ведут судебные споры, как в Украине, так и в зарубежных юрисдикциях.

Теги: #нбу #украина #суд #коломойский
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:14 22.05.2019
Гройсман в среду подаст заявление об отставке в Раду

Гройсман в среду подаст заявление об отставке в Раду

11:45 22.05.2019
Зеленский отменил свой указ о назначении Зеркаль замглавы АП

Зеленский отменил свой указ о назначении Зеркаль замглавы АП

11:19 22.05.2019
Восемь военных ВСУ в районе Новотроицкого отклонились от маршрута и были задержаны боевиками

Восемь военных ВСУ в районе Новотроицкого отклонились от маршрута и были задержаны боевиками

11:11 22.05.2019
Вице-премьер Кириленко считает, что Кремлю выгодно проведение в Украине референдума относительно договоренностей РФ по Донбассу

Вице-премьер Кириленко считает, что Кремлю выгодно проведение в Украине референдума относительно договоренностей РФ по Донбассу

10:59 22.05.2019
Парубий просит Зеленского конкретизировать номера законопроектов, предложенные для рассмотрения Радой на внеочередном заседании

Парубий просит Зеленского конкретизировать номера законопроектов, предложенные для рассмотрения Радой на внеочередном заседании

10:32 22.05.2019
Зеленский назначил своим представителем в Кабмине Геруса

Зеленский назначил своим представителем в Кабмине Геруса

09:33 22.05.2019
Ляшко заявил о сборе подписей парламентариев о неконституционности роспуска Верховной Рады

Ляшко заявил о сборе подписей парламентариев о неконституционности роспуска Верховной Рады

09:26 22.05.2019
В столице ко Дню Киева проведут бесплатные экскурсии

В столице ко Дню Киева проведут бесплатные экскурсии

09:18 22.05.2019
Указ о назначении Зеркаль на должность замглавы АП исчез с сайта президента

Указ о назначении Зеркаль на должность замглавы АП исчез с сайта президента

09:17 22.05.2019
В Украину вернулась жена Хорошковского, а не он сам

В Украину вернулась жена Хорошковского, а не он сам

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Украина вводит запретительные пошлины на импорт цемента из РФ, Беларуси и Молдовы

"Укртранснафта" возобновила транзит нефти в страны ЕС

Миссия МВФ начала работу в Украине

"Астарта" завершила 1 кв.-2019 с чистым убытком EUR4,4 млн

Правительство обжаловало отмену национализации ПриватБанка

ПОСЛЕДНЕЕ

Минск снял запрет на экспорт нефтепродуктов - "Белнефтехим"

Минфин понизил ставку по "коротким" ОВГЗ до 17,89% годовых

Стартап с украинскими корнями People.ai привлек привлек $60 млн инвестиций

Украина вводит запретительные пошлины на импорт цемента из РФ, Беларуси и Молдовы

ЕБРР может выделить еще EUR250 млн на обновление городского транспорта Украины

НБУ и ФГВФЛ повторно выставляют на международные торги на DebtX обеспеченные масложиркомбинатами активы Дельта Банка на $182 млн

"Укрзализныця" за 4 мес. увеличила объем контейнерных перевозок на 8%

Burisma планирует построить установку по производству LPG мощностью 50 тыс. тонн/год

Авиакомпания SAS начнет полеты по маршруту Осло - Киев с 26 октября

Администрация США собралась ввести санкции против "Северного потока-2"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА