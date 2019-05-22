НБУ выиграл у связанных с Коломойским компаний суды по кредитам рефинансирования

Национальный банк Украины (НБУ) и ПриватБанк выиграли у связанных с экс-совладельцем банка Игорем Коломойским компаний суды, через которые они хотели снять с себя обязательства по кредитам рефинансирования, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе НБУ.

"14 мая 2019 года Большая палата Верховного суда поставила точку в делах №№910/16744/17, 910/16979/17 по искам имущественных поручителей, связанных с бывшими владельцами ПриватБанка, по кредитам рефинансирования, к НБУ и ПриватБанку об обязательствах регулятора списать средства с корреспондентских счетов банка на погашение задолженности по рефинансированию и обязательствам ПриватБанка погасить задолженность перед НБУ", - сказал представитель пресс-службы.

Согласно судебным материалам, НБУ и ПриватБанк выиграли судебное дело по искам Никопольского ферросплавного завода (НФЗ) и кипрской компании "Тровелко Холдингз Лимитед", которые требовали через суд освободить их от обязательств по рефинансированию, которое НБУ выдал ПриватБанку, на 2,6 млрд грн и 143 млн грн соответственно.

По словам представителя пресс-службы центробанка, целью указанных исков, которых всего было подано около 30, является освобождение от ответственности не только юридических лиц, связанных с бывшими владельцами банка, которые передали принадлежащее им имущество в залог Нацбанку, но и финансового поручителя - Коломойского. Указанная категория дел рассматривалась судами всех инстанций, начиная с 2017 года. Хозяйственный суд Киева и Киевский апелляционный хозяйственный суд сначала удовлетворяли все подобные иски и только после того, как Кассационный суд в составе Верховного суда выразил правовую позицию в поддержку НБУ и ПриватБанка и отменил предыдущие судебные решения, Северный апелляционный хозяйственный суд также стал на сторону регулятора.

После чего, имущественные поручители, учитывая правовые позиции апелляционного и кассационного судов, попытались обжаловать соответствующие решение, обратившись в Большую палату Верховного суда. Однако, и Большая палата отказала в удовлетворении кассационных жалоб имущественных поручителей, связанных с бывшими владельцами банка.

Представитель пресс-службы НБУ добавил, что с учетом положений хозяйственного процессуального законодательства правовые позиции Верховного суда являются обязательными для судов всех инстанций в подобных спорах.

Как сообщалось, Окружной административный суд Киева 18 апреля 2019 года отменил решение о национализации ПриватБанка, а также решение НБУ о перечне связанных лиц финучреждения.

Печерский райсуд Киева 20 апреля 2019 года принял решение о разрыве договора личной поруки Коломойского по кредитам рефинансирования ПриватБанка, полученным до его национализации. По данным НБУ, он взял на себя личные обязательства по погашение задолженности банка перед НБУ, которая по состоянию на апрель-2019 составляла 9,2 млрд грн.

Хозяйственный суд Киева перенес рассмотрение дела о признании недействительными пяти кредитных договоров рефинансирования, по которым НБУ предоставил ПриватБанку 9,2 млрд грн и личных поручительств по ним Коломойского, на 30 мая.

Правительство Украины 18 декабря 2016 года, сославшись на предложение НБУ и бывших акционеров ПриватБанка, крупнейшими из которых на тот момент были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, приняло решение о национализации этого крупнейшего на украинском рынке финучреждения. Экс-владельцы банка считают проведенную национализацию, в результате которой они полностью лишились своих акций, незаконной, тогда как ПриватБанк и государство требуют от них дополнительного возмещения ущерба. В настоящее время стороны ведут судебные споры, как в Украине, так и в зарубежных юрисдикциях.