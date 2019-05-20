Экономика

13:12 20.05.2019

"Нафтогаз" планирует увеличить объемы производства сжиженного газа в 1,4-1,5 раза

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"Нафтогаз" планирует увеличить объемы производства сжиженного газа в 1,4-1,5 раза

НАК "Нафтогаз Украины" планирует увеличить объемы выпуска его предприятиями сжиженного газа в 1,4-1,5 раза – с производимых в последние годы около 160-165 тыс. тонн до 240 тыс. тонн, сообщил в интервью агентству "Интерфакс-Украина" глава нефтяного дивизиона группы Николай Гавриленко.

Он также подтвердил ранее обнародованные планы довести загрузку мощностей Шебелинского отделения по переработке газоконденсата и нефти (ОПГКН, ранее - ГПЗ) до 800 тыс. тонн в год.

"Предполагается увеличить загрузку Шебелинского завода с 400-450 тыс. тонн переработки в год до 800 тыс. тонн или даже до 1 млн тонн в зависимости от процессов модернизации. Также мы намерены нарастить объемы производства сжиженного газа до 240 тыс. тонн", - сказал он.

По его словам, "Нафтогаз" планирует занять более агрессивную позицию на украинском рынке трейдинга и ритейла.

"Далее мы будем рассматривать вопрос развития розницы сжиженного газа и нефтепродуктов. "Нафтогаз" в лице нефтяного дивизиона должен стать активным участником рынка нефтепродуктов, осуществлять стабилизирующую функцию в части наполнения рынка и ценовых показателей", - отметил Гавриленко.

Теги: #сжиженный_газ #гавриленко #нафтогаз
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