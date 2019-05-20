Экономика

10:05 20.05.2019

Оплата процентов по "токсичному" портфелю ПриватБанка в 2018 г. упала до 13% - CFO

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Оплата процентов по "токсичному" портфелю ПриватБанка в 2018 г. упала до 13% - CFO

 Уровень обслуживания "токсичного" портфеля кредитов ПриватБанка (Киев), выданных связанным с бывшими собственниками и топ-менеджментом банка компаниям и лицам, в 2018 году упал до 13% с 18,5% в 2017 году, сообщила финансовый директор банка (CFO) Анна Самарина.

"По этому токсичному портфелю реальный денежный поток был 1 млрд грн (1 млрд грн из 9 млрд грн - ИФ), а 8 млрд грн было начислено и закрыто резервами… В 2017 году было начислено 15 млрд грн, а получено 2,8 млрд грн", – сказала она в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

По оценке Самариной, в текущем году обслуживание "токсичного" портфеля кредитов ухудшилось.

"В 2019 году оно точно не улучшилось, оно даже ухудшилось: сумма погашения процентов снизилась в конце прошлого года и на сегодня остается на том же уровне", констатировала финансовый директор.

Ранее в годовом ПриватБанк сообщил, что "токсичный" портфель за минувший год вырос со 185,58 млрд грн до 212,8 млрд грн, а убытки резервирования по нему – со 181,89 млрд грн почти до 210 млрд грн. Как пояснила Самарина, реальные доформированные резервы по "токсичному" портфелю в 2018 году составили 5,5 млрд грн, тогда как остальной прирост – прирост "на бумаге" без влияния на прибыли и убытки (P&L) в связи с новыми требованиями МСФО9.

"Согласно МСФО9 банки обязаны признавать полностью начисленные проценты и тут же под них формировать резервы. Это не влияет на P&L, не имеет влияние на прибыль… Реальные доформированные резервы в по этому портфелю в 2018 году - это 5,5 млрд грн", отметила финдиректор.

Самарина уточнила, что в 2018 году банк пересмотрел подходы к учету одного из активов - заводу крупногабаритных шин в Румынии, который на момент национализации учитывался как недвижимость, а изначально был обеспечением ряда кредитов.

"По мере развития ситуации было выявлено, что банк не имеет имущественных прав собственности на эту недвижимость. Поэтому банк изменил учет, вернул его (актив – ИФ) в первоначальный вид, каким он был до того, когда был признан", – сказала она.

Финдиректор добавила, что на сегодня эти кредиты не обслуживаются, и с учетом развития ситуации вокруг самого залога банк не видит возможности получения какой-либо положительной оценки возмещения.

"Поэтому в этом году был признан 100% резерв, при этом банк продолжает работу по получению возможного возмещения, претензионно-исковая деятельность не остановлена, активы не списаны ", – подчеркнула Самарина.

Она указала, что банк не имеет возможности оценить стоимость этого актива, так как не может получить какие-либо документы, которые бы подтверждали стоимость этого завода.

Как сообщалось, правительство Украины 18 декабря 2016 года, сославшись на предложение НБУ и бывших акционеров ПриватБанка, крупнейшими из которых на тот момент были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, приняло решение о национализации этого крупнейшего на украинском рынке финучреждения. Экс-владельцы банка считают проведенную национализацию, в результате которой они полностью лишились своих акций, незаконной, тогда как ПриватБанк и государство требуют от них дополнительного возмещения ущерба. В настоящее время стороны ведут судебные споры как в Украине, так и в зарубежных юрисдикциях.

Окружной админсуд Киева 18 апреля 2019 года по иску И.Коломойского признал национализацию банка незаконной. Нацбанк и Минфин оспаривают решении суда.

Что касается завода крупногабаритных шин в Румынии, то, как сообщалось, он был принят на баланс кипрского филиала ПриватБанка в июне 2016 года по стоимости $198 млн, или 4,959 млрд грн. Однако по состоянию на конец 2016 года право собственности банка на завод не было оформлено, а стоимость его материальных активов, согласно анализа Ernst&Young, находилась в диапазоне 1,87-1,986 млрд грн.

Согласно данным Нацбанка Украины, ПриватБанк на 1 апреля 2019 года по размеру общих активов (525,698 млрд грн) занимал 1-е место среди 77 действующих в стране банков.

Теги: #кредиты #приватбанк
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