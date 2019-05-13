Экономика

12:13 13.05.2019

Mastercard выделила средства на маркетинг британского Koto – аналога monobank

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Mastercard выделила средства на маркетинг британского Koto – аналога monobank

 Mastercard выделила средства на маркетинг британского розничного мобильного банка Koto – аналога monobank, сообщил один из основателей monobank Дмитрий Дубилет вTelegram-канале.

"Британская Mastercard поверила в наш проект и выделила первые деньги на его маркетинг. Средства мы уже получили. Очень круто, что международная компания выделила на нас деньги уже на этой стадии, когда мы еще не запустились и даже не получили лицензию", - отметил Д.Дубилет.

Бывшие топ-менеджеры ПриватБанка Олег Гороховский, Д.Дубилет и Михаил Рогальский в январе 2017 года заявили о намерении создать IT-компанию "Финтех бенд", реализующую проект monobank. К октябрю-2017 monobank выпустил первую тысячу кредитных карточек, в феврале 2018-го начал привлекать гривневые депозиты.

В настоящее время у приложения monobank есть два банка-партнера: Универсал Банк (входит в группу ТАС) и Айбокс банк (оба - Киев). Общее количество клиентов monobank составляет около 1 млн.

Как сообщалось, сооснователи розничного мобильного банка monobank Д.Дубилет, О.Гороховский и М.Рогальский планировали к концу лета 2019 года вывести на рынок Великобритании банк Koto, аналогичный monobank.

Теги: #monobank #дубилет #mastercard
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