Экономика

15:26 10.05.2019

Насалик выступил за отказ от управления Минэнергоугля госпредприятиями

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Насалик выступил за отказ от управления Минэнергоугля госпредприятиями

Насалик выступил за отказ от управления Минэнергоугля госпредприятиями

Киев. 10 мая. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Министерство энергетики и угольной промышленности Украины должно отказаться от функций по управлению государственными предприятиями, сказал глава министерства Игорь Насалик в ходе встречи с экспертами правительственно-общественной инициативы "Вместе против коррупции".

"Министерство должно осуществлять исключительно формирование политики и нормативно-правовой базы в сфере энергетики. Ни хозяйственная деятельность государственных предприятий, ни управление их имуществом не должны координироваться министерством, что сделает невозможным любые коррупционные риски", - приводятся его слова на странице министерства в "Фейсбук".

В ходе встречи И.Насалик также проинформировал о функциях и сфере ответственности Минэнергоугля, а также об осуществляемых мероприятиях для реформирования корпоративного управления государственными энергетическими предприятиями.

Как сообщалось, в сферу управления Минэнергоугля, в частности, входят государственные угледобывающие предприятия и шахты, которые по итогам 2018 года показали суммарный чистый убыток в размере 2,7 млрд грн, что на 16,5% ниже показателя 2017 года (3,2 млрд грн).

К настоящему временник в сферу управления министерства также входят ГП "НАЭК "Энергоатом", ЧАО "Укргидроэнерго", госконцерн "Ядерное топливо", ГП "Укринтерэнерго", ГП "Калушская ТЭЦ-Нова", ГП "Укртранснафтопродукт", ПАО "Магистральные газопроводы Украины".

Теги: #госпредприятия #насалик #минэнергоугля
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