Экономика

17:04 08.05.2019

Ryanair с ноября добавила вторую частоту на пятничных рейсах Киев-Варшава

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Ryanair с ноября добавила вторую частоту на пятничных рейсах Киев-Варшава

Ирландская лоукост-авиакомпания Ryanair с 1 ноября 2019 года добавила вторую дневную частоту на пятничном рейсе из Киев-Варшава, указано в системе бронирования билетов авиакомпании.

С 1 ноября по пятницам полеты по направлению Киев-Варшава будут выполняться дважды в сутки – с вылетом в 11:30 и в 23:05. Из Польши в Киев самолеты будут улетать в 8:15 и 19:50.

Как сообщалось, ранее Ryanair открыла полеты из Харькова и Одессы и анонсировала открытие семи новых маршрутов в Украине в 2019 году.

Ryanair со второй попытки в октябре 2018 года запустил рейсы по 10 направлениям из Киева в Барселону (четыре рейса в неделю), Братиславу и Вроцлав (по три), Варшаву (четыре), Краков (три), Познань и Гданськ (по два), Вильнюс и Стокгольм (по три), Лондон (пять); а также по пяти направлениям из Львова: в Краков (три), Варшаву (три), Дюссельдорф (три), Мемминген (два) и Лондон (три).

Теги: #киев #ryanair #польша #варшава #украина
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