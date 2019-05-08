"Дельта Вилмар" отмечает дефицит локомотивной тяги "Укрзализныци"

Группа компаний "Дельта Вилмар СНГ" в очередной раз отмечает нехватку локомотивной тяги у АО "Укрзализныця".

"Еще 1 тыс. новых зерновозов - это хорошая новость для зернового рынка Украины... Но при отсутствии локомотивной тяги у "Укрзализныци", это приведет к падению оборачиваемости вагонов, к брошенным составам, к нарушению сроков доставки грузов, к простоям порожнего подвижного состава на ж/д магистралях. "Укрзализныце" срочно нужно покупать магистральные локомотивы", - написал на своей странице в соцсети Facebook заместитель директора по логистике "Дельта Вилмар" Валерий Ткачев, комментируя новость о планах компании Louis Dreyfus купить 1 тыс. вагонов-зерновозов.

Как сообщалось, Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) может предоставить кредит в размере до $35 млн для финансирования покупки до 1 тыс. вагонов хопперов-зерновозов дочерней компанией одного из крупнейших в мире агротрейдеров Louis Dreyfus Company (LDC) в Украине.

Согласно информации на сайте банка, к настоящему времени пройден этап проверки концепции, ожидается окончательное решение.

ООО "Дельта Вилмар СНГ" создано в 2004 году. Специализируется на производстве масложировой продукции и ингредиентов для хлебобулочных, кондитерских изделий и молочных продуктов. В структуру компании входит два завода – один по переработке тропических масел, другой – по переработке масличных культур, а также комплекс по перевалке растительных масел в порту "Пивденный".