Концепция развития аэропорта "Борисполь" предусматривает EUR3,4 млрд инвестиций и возможность строительства подземной железной дороги

Правительственный комитет одобрил Концепцию развития международного аэропорта "Борисполь" до 2045 года, предусматривающую инвестиции в объеме EUR3,4 млрд и увеличение пассажиропотока до 54 млн пассажиров в год (сегодня 12 млн пас/год).

Как отмечается в концепции развития аэропорта, текстом которой располагает агентство "Интерфакс-Украина", планируется, что аэропорт может обеспечить обслуживание в 2019 году - 14,4 млн пассажиров, в 2030 году - 27,7 млн пассажиров, в 2040 году - 44,3 млн пасс. и в 2045 году - около 53,9 млн пассажиров.

Для достижения целей концепции до 2021 года предусматриваются, в частности: реконструкция второй взлетно-посадочной полосы; удлинение галереи и перрона терминала D на юг; реконструкция грузового терминала; строительство нового офисного центра.

На втором этапе (2022-2024 гг.): начало строительства первой очереди основного пассажирского терминала, соединенной с удлиненной галереей терминала D; строительство новых скоростных рулежных дорожек и модернизация существующих рулежных дорожек первой взлетно-посадочной полосы; устройство новых мест стоянки воздушных судов; строительство нового грузового терминала, и т.п.

На третьем этапе (2025-2031 гг.): строительство второй очереди основного пассажирского терминала; перенос существующих аварийно-спасательных станций; обустройство зоны технического обслуживания авиакомпаний; строительство перрона и ангаров для технического обслуживания воздушных судов.

На последующих этапах (2034-2045 гг.): строительство последующих очередей основного пассажирского терминала; расширение грузового сектора; удлинение галереи основного пассажирского терминала и расширение имеющихся мощностей топливозаправочного комплекса и инженерной инфраструктуры.

Общая площадь земельных участков, находящихся в пользовании аэропорта, составляет 937,6 гектара. Предполагается дополнительный отвод земельных участков площадью около 600 гектаров под развитие инфраструктуры аэропорта за счет земельных участков, находящихся в собственности или пользовании физических или юридических лиц в порядке и в соответствии законами Украины.

Предполагается также реконструкция существующей и строительство новой подъездной автодороги для распределения транспортных потоков на въезде и выезде.

Для доставки грузов предусматривается строительство отдельной дороги к производственно-технической зоне с южной стороны аэропорта.

Помимо этого в связи с увеличением объемов пассажирских перевозок предусматривается возможность строительства подземной железной дороги к центральному терминалу аэропорта.

Как сообщалось, аэропорт "Борисполь" в 2018 году нарастил пассажиропоток на 19% - до 12,6 млн чел. и ожидает 14%-го роста пассажиропотока в 2019 году, что будет соответствовать 19%-ному росту за прошедший год. При этом, по мнению руководства аэропорта, прогнозируемое снижение темпов роста пассажиропотока связано с увеличением абсолютного числа пассажиров.

Международный аэропорт "Борисполь" является крупнейшим в Украине с общей занимаемой площадью около 1 тыс. га. Имеет две взлетно-посадочных полосы: одну - длиной 4 тыс. м, шириной 60 м, вторую - длиной 3,500 тыс. м, шириной 63 м. На его территории расположены четыре пассажирских терминала и почтово-грузовой комплекс.